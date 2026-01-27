Câinii dingo de pe insula K'gari din Australia vor fi eutanasiați după moartea turistei canadiene Piper James

Câine dingo. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul din Queensland a anunțat că o haită de 10 câini dingo, care a omorât o turistă pe insula australiană K'gari, va fi eutanasiată. Anunțul a fost făcut de Ministrul Mediului al Australiei, Andrew Powell. O autopsie publicată vineri a găsit dovezi fizice de înec și răni compatibile cu mușcăturile de dingo, dar „urmele de mușcături de dingo pre-mortem nu erau susceptibile să fi cauzat moartea imediată”, potrivit The Guardian.

Haita a fost asociată cu moartea lui Piper James, în vârstă de 19 ani, de luni. O autopsie publicată vineri a găsit dovezi fizice de înec și răni compatibile cu mușcăturile de dingo, dar „urmele de mușcături de dingo pre-mortem nu erau susceptibile să fi cauzat moartea imediată”.

Insula, situată la aproximativ 380 de kilometri nord de capitala Queenslandului, Brisbane, găzduiește aproximativ 200 de câini dingo, animale sacre pentru populația indigenă Butchulla, care le numește wongari, și sunt menționate în mod specific în lista patrimoniului mondial a insulei K'gari. K'gari era cunoscută anterior sub numele de Insula Fraser.

„Această tragedie i-a afectat profund pe locuitorii din Queensland și a atins inimile oamenilor din întreaga lume”, a declarat Powell într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că autoritățile au petrecut săptămâna monitorizând îndeaproape haita de dingo implicată în incident și au observat un comportament agresiv. Aceștia au fost considerați un „risc inacceptabil pentru siguranța publică”.

Powell a spus că animalele vor fi „îndepărtate și eutanasiate în mod uman”.

„Aceasta este o decizie dificilă, dar cred că este decizia corectă în interesul public”, a spus Powell.

Secretara Corporației Aborigene Butchulla, Christine Royan, a descris decizia drept o „reducere a numărului de participanți”. K'gari este un parc național, deținut prin titlu de proprietate al nativilor. Poporul Butchulla administrează insula în colaborare cu guvernul statului.

Șase animale au fost eutanaisate sâmbătă, dar Royan a declarat că proprietarii tradiționali ai insulei nu au fost consultați cu privire la decizie și nici măcar nu au fost informați despre aceasta până duminică, în ciuda planului de gestionare a insulei.

„Am fost uluită. Acest guvern nu are niciun respect pentru oamenii din Primele Națiuni. Este o rușine”, a spus ea.

Atacurile dingo au devenit frecvente în ultimii ani, dar incidentele mortale sunt rare. Un bebeluș, Azaria Chamberlain, a fost ucis de un dingo lângă Alice Springs, în Teritoriul de Nord, în 1980. Mama ei, Lindy Chamberlain, a fost urmărită penal pentru moartea ei, așa cum este descris în filmul „Critic în întuneric”.

În 2001, un dingo de pe K'gari l-a ucis pe Clinton Gage, în vârstă de 9 ani, declanșând o controversată sacrificare a animalelor. Aproximativ 30 de animale au fost eutanasiate atunci într-o acțiune numită „ilogică” de guvernul federal.

Guvernul statului a stabilit de atunci o serie de alte măsuri pentru a proteja oamenii de animale, cum ar fi garduri și semne de avertizare.

Familia Butchulla și ecologiștii au dat de mult timp vina pe turism pentru atacurile de pe insulă. Comitetul consultativ pentru patrimoniul mondial al insulei K'gari a avertizat, în februarie anul trecut, că ecologia insulei riscă să fie „distrusă de turismul excesiv”. Însă Powell a respins în mod constant propunerile care ar limita numărul de vizitatori.

Bradley Smith, lector senior la Universitatea Central Queensland, a declarat că decizia a fost irațională și ar avea un efect „devastator” asupra ecologiei populației, despre care a spus că este pe cale să dispară în 50 până la 100 de ani.

„De fiecare dată când elimini un individ și, în special o familie întreagă, elimini toată genetica sa din populația deja limitată. Deci este pur și simplu un dezastru absolut pentru populația de dingo”, a spus el.

Smith a spus că reducerea variației genetice ar face animalele mai vulnerabile la boli și consangvinitate. El a spus că nu ar avea niciun efect asupra siguranței.

„Dacă nu se rezolvă modul în care oamenii de pe insulă se comportă față de dingo, nu se va rezolva niciodată. Deci aceste atacuri se vor întâmpla din nou”, a spus el.