Călugărițele „rebele” din Austria pot rămâne în vechea lor mănăstire. Condiția este să renunțe la rețelele sociale

2 minute de citit Publicat la 10:00 29 Noi 2025 Modificat la 10:00 29 Noi 2025

De 20 de ani, Bernadette, Rita și Regina erau singurele rămase la mănăstire. Foto: captură nonnen_goldenstein/ Instagram

Trei călugărițe octogenare din Austria, devenite celebre după ce au fugit din azilul în care erau internate și s-au întors în vechea lor mănăstire, au primit permisiunea de a rămâne acolo „până la noi ordine”, cu condiția să renunțe complet la rețelele sociale și la vizitatori, scrie The Guardian.

Cele trei surori rebele – Bernadette, 88 de ani, Regina, 86 de ani, și Rita, 82 de ani, foste învățătoare la școala aflată lângă mănăstire – au pătruns din nou în vechea lor casă, Castelul Goldenstein din Elsbethen, în septembrie, sfidându-și superiorii spirituali.

Povestea lor a făcut înconjurul lumii și a stârnit un val de simpatie. Călugărițele și-au construit între timp un public fidel pe rețelele sociale, unde publică în mod regulat relatări despre experiențele lor tumultuoase și despre bucuria de a fi revenit acasă.

Ele au fost sprijinite de localnici și foști elevi, care le-au oferit mâncare, haine, îngrijire medicală și protecție, instalând inclusiv un lift-scaun care să le permită accesul la chiliile lor de la etajul al treilea.

Superiorul lor religios, prepozitul Markus Grasl de la Abația Reichersberg, a susținut că surorile trebuiau plasate într-un cămin catolic, deoarece nu ar mai putea locui în siguranță în vechea mănăstire de piatră. Acesta le-a acuzat în mod repetat că și-au încălcat votul de ascultare – acuzații pe care călugărițele le-au respins.

Vineri însă, oficiali ai Bisericii au declarat că acestea pot rămâne la Goldenstein „până la noi ordine”, în urma unei propuneri înaintate de Grasl pentru a soluționa disputa. Călugărițele nu au acceptat deocamdată acordul.

Potrivit relatărilor, Biserica ar urma să le asigure îngrijire medicală adecvată și ajutor specializat, iar un preot ar fi disponibil pentru a oficia liturghia regulat. În ultimele luni, preoții au fost nevoiți să fie „strecurati” în capela mănăstirii pentru a ține slujbe, împotriva voinței autorităților bisericești.

Surorile nu au dat încă un răspuns oficial privind propunerea, care ar fi fost formulată după o întâlnire cu toate părțile implicate, miercuri. Negocierile continuă, iar un răspuns din partea avocatului lor este așteptat în curând, a declarat o persoană apropiată călugărițelor.

Printre condițiile impuse pentru a putea rămâne se numără oprirea oricărei activități pe rețelele sociale, interzicerea vizitatorilor externi în mănăstire și rezolvarea unui litigiu legal. Dacă starea lor de sănătate s-ar deteriora, ele ar urma să fie înscrise la căminul de bătrâni din Elsbethen și puse pe lista de așteptare.

„Acum decizia le aparține surorilor”, a declarat Harald Schiffl, purtător de cuvânt al lui Grasl, pentru agenția austriacă APA.

Grasl a fost obligat recent să ramburseze statului aproximativ 64.000 de euro reprezentând beneficii sociale primite pentru îngrijirea călugărițelor.