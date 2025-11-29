Antena 3 CNN Externe Mapamond Călugărițele „rebele” din Austria pot rămâne în vechea lor mănăstire. Condiția este să renunțe la rețelele sociale

Călugărițele „rebele” din Austria pot rămâne în vechea lor mănăstire. Condiția este să renunțe la rețelele sociale

A.N.
2 minute de citit Publicat la 10:00 29 Noi 2025 Modificat la 10:00 29 Noi 2025
trei calugarite
De 20 de ani, Bernadette, Rita și Regina erau singurele rămase la mănăstire. Foto: captură nonnen_goldenstein/ Instagram

Trei călugărițe octogenare din Austria, devenite celebre după ce au fugit din azilul în care erau internate și s-au întors în vechea lor mănăstire, au primit permisiunea de a rămâne acolo „până la noi ordine”, cu condiția să renunțe complet la rețelele sociale și la vizitatori, scrie The Guardian.

Cele trei surori rebele – Bernadette, 88 de ani, Regina, 86 de ani, și Rita, 82 de ani, foste învățătoare la școala aflată lângă mănăstire – au pătruns din nou în vechea lor casă, Castelul Goldenstein din Elsbethen, în septembrie, sfidându-și superiorii spirituali.

Povestea lor a făcut înconjurul lumii și a stârnit un val de simpatie. Călugărițele și-au construit între timp un public fidel pe rețelele sociale, unde publică în mod regulat relatări despre experiențele lor tumultuoase și despre bucuria de a fi revenit acasă.

Ele au fost sprijinite de localnici și foști elevi, care le-au oferit mâncare, haine, îngrijire medicală și protecție, instalând inclusiv un lift-scaun care să le permită accesul la chiliile lor de la etajul al treilea.

Superiorul lor religios, prepozitul Markus Grasl de la Abația Reichersberg, a susținut că surorile trebuiau plasate într-un cămin catolic, deoarece nu ar mai putea locui în siguranță în vechea mănăstire de piatră. Acesta le-a acuzat în mod repetat că și-au încălcat votul de ascultare – acuzații pe care călugărițele le-au respins.

Vineri însă, oficiali ai Bisericii au declarat că acestea pot rămâne la Goldenstein „până la noi ordine”, în urma unei propuneri înaintate de Grasl pentru a soluționa disputa. Călugărițele nu au acceptat deocamdată acordul.

Potrivit relatărilor, Biserica ar urma să le asigure îngrijire medicală adecvată și ajutor specializat, iar un preot ar fi disponibil pentru a oficia liturghia regulat. În ultimele luni, preoții au fost nevoiți să fie „strecurati” în capela mănăstirii pentru a ține slujbe, împotriva voinței autorităților bisericești.

Surorile nu au dat încă un răspuns oficial privind propunerea, care ar fi fost formulată după o întâlnire cu toate părțile implicate, miercuri. Negocierile continuă, iar un răspuns din partea avocatului lor este așteptat în curând, a declarat o persoană apropiată călugărițelor.

Printre condițiile impuse pentru a putea rămâne se numără oprirea oricărei activități pe rețelele sociale, interzicerea vizitatorilor externi în mănăstire și rezolvarea unui litigiu legal. Dacă starea lor de sănătate s-ar deteriora, ele ar urma să fie înscrise la căminul de bătrâni din Elsbethen și puse pe lista de așteptare.

„Acum decizia le aparține surorilor”, a declarat Harald Schiffl, purtător de cuvânt al lui Grasl, pentru agenția austriacă APA.

Grasl a fost obligat recent să ramburseze statului aproximativ 64.000 de euro reprezentând beneficii sociale primite pentru îngrijirea călugărițelor.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: călugărițe manastire Austria

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close