Canada are o nouă bancnotă de 20 de dolari și este verticală. După 70 de ani, Regina Elizabeta a II-a a fost înlocuită

Aceasta este, de asemenea, a doua bancnotă din seria verticală a Băncii Canadei. Foto: Banca Canadei/Facebook

Banca Canadei a dezvăluit joi, într-un eveniment „istoric”, cum va arăta noua bancnotă de 20 de dolari a țării, care va intra în circulație de la sfârșitul lunii februarie 2027. Bancnota este în format vertical, are elemente de securitate de ultimă generație, iar pe față se află portretul Regelui Charles. Este pentru prima dată în peste 70 de ani când portretul Reginei Elisabeta a II-a este înlocuit de pe cea mai folosită bancnotă din Canada, relatează CBC.

Pe fața bancnotei se va afla portretul Regelui Charles, înconjurat de o țesătură decorativă cu motive florale și frunze, „inspirată de dedicarea de o viață a regelui față de protejarea mediului”. Pe verso, se va afla Memorialul de la Vimy, un moment impresionant dedicat soldaților canadieni care au murit în timpul Primului Război Mondial.

Au trecut mai bine de 70 de ani de când un alt monarh în afară de Regina Elisabeta a II-a a apărut pe o bacnotă canadiană. Regretata regină a Marii Britanii a apărut pentru prima dată pe bancnota de 20 de dolari a Băncii Canadei în 1935, pe când era o tânără prințesă.

Doi ani mai târziu, în 1937, seria bilingvă a Băncii Canadei îl avea pe Regele George al VI-lea pe majoritatea bancnotelor. În 1954, odată cu introducerea seriei cu peisaje, toate bancnotele purtau portretul Reginei Elisabeta a II-a, până în prezent.

Un design unic

Noua bancnotă canadiană scrie istorie și pentru că „include tehnologii de securitate care nu au mai fost folosite până acum pe o bancnotă canadiană”, a spus el.

„Noua noastră bacnotă de 20 de dolari este și impresionantă vizual, dar și cea mai sigură de până acum”, a spus guvernatorul canadian.

Bancnota de 20 de dolari este din polimer. Culoarea sa este verde și are un format vertical, la fel ca bancnota de 10 dolari canadieni.

Pe fața bancnotei este portretul Regelui Charles, înconjurat de motive florale, dar și emblemele florale ale provinciilor și teritoriilor, reprezentând cele 13 provincii și teritorii ale Canadei.

Pe verso a fost păstrat Memorialul Național Canadian de la Vimy.

O fereastră circulară, care, potrivit Băncii Canadei, poate fi văzută de pe ambele fețe ale bancnotei, „prezintă plante importante din punct de vedere cultural pentru popoarele indigene din Canada”.

Greu de falsificat

În ceea ce privește elemente de securitate, bancnota are o bandă mov care include elemente ce „se rotesc, se transformă și pulsează” atunci când bancnota este mișcată, a explicat banca. Astfel, bancnota este „ușor de verificat și greu de falsificat”.

„Noua bancnotă de 20 de dolari reflectă aspecte importante ale identității noastre de canadieni, onorând rădăcinile noastre în Commonwealth și legăturile noastre cu aliații internaționali”, a declarat ministrul Finanțelor, François-Philippe Champagne, în comunicatul de presă.

Banca Canadei a precizat anterior că bancnota de 20 de dolari este cea mai folosită dintre bancnotele aflate în circulație.

Aceasta este, de asemenea, a doua bancnotă din seria verticală a Băncii Canadei. Prima, bancnota de 10 dolari, o are pe avangardista luptei pentru drepturile civile și femeia de afaceri Viola Desmond.