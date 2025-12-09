Cântăreţul ​Al Bano a oferit o casă şi un loc de muncă „familiei din pădure”: „Îi înțeleg, am făcut la fel și eu cu Romina Power”

Al Bano Carrisi a oferit o casă pentru „familia din pădure” şi locuri de muncă pentru cei doi părinţi cărora autorităţile din Italia le-au luat cei 3 copii. De asemenea, a declarat că înțelege pe deplin cuplul, pentru că, în trecut, a făcut o alegere similară atunci când era căsătorit cu Romina Power . „Înțeleg familia care trăiește în pădure. Am făcut aceeași alegere pentru mine, Romina și copiii noștri . Acum le ofer o casă. Și, dacă mă contactează, și un loc de muncă, pentru că nu întorc spatele umanității”.

Cântăreţul italian a explicat într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera care au fost motivele gestului său. Acum câteva zile, Al Bano a făcut această propunere, iar acum cântărețul a explicat mai detaliat motivele gestului său pentru familia formată din Nathan, Catherine și cei trei copii ai lor.

Familia locuia într-o pădure din Palmoli , în provincia Chieti, iar Tribunalul pentru Minori din L'Aquila a ordonat recent mutarea copiilor lor , care au fost plasați într-un centru de protecție din 13 noiembrie. Potrivit judecătorilor, cei trei minori locuiau în condiții de cazare inadecvate, la fel cum și „ unschooling-ul ” lor era inadecvat (o filozofie educațională care face parte din educația parentală în care copilul învață într-un mod autodirijat, urmându-și propriile interese și hobby-uri, fără o programă predefinită, părinții acționând ca facilitatori).

Carrisi și-a amintit că și el locuise într-o casă lângă pădure și că nu voia ca fiii săi să crească înconjurați de haos și poluare. „M-am căsătorit cu Romina pe 26 iulie 1970”, a adăugat el. „Am început să ne construim casa în septembrie. Până la sfârșitul anului următor, locuiam deja acolo, deşi munca mea m-a purtat mereu în călătorii.”

Unul dintre punctele din dosar care i-a determinat pe judecători să-i îndepărteze pe copii din casa Palmoli a fost baia aflată în afara casei. „Până la 17 ani, am locuit într-o casă cu baie exterioară. În multe case, era afară, lângă bucătărie”, a subliniat Al Bano. Apoi despre oferta către familia Trevallion, a mai adăugat: „Sunt mai multe apartamente pe proprietatea mea. Sunt lângă pădure și sunt animale. Îi invit să vină să vadă. Le ofer casa gratuit și fără limită de timp. Ei știu ce fac, și la fel și eu.”

Carrisi a spus că a fost invitat să apară în numeroase programe de televiziune, dar nu are nicio intenție să vorbească despre această problemă, deoarece unii ar putea crede că este o strategie publicitară. „Îmi urmez doar instinctele”, a adăugat acesta. „Sunt convins că acei părinți sunt oameni buni și au fost maltratați pentru un stil de viață dus împotriva curentului, în stilul lui Robinson Crusoe . Și, în plus, cu toții am văzut imagini cu copiii lor fericiți.”

Când a vorbit despre decizia judecătorilor, Al Bano Carrisi a declarat că „fiecare își face treaba” și că nu îşi doreşte să aprofundeze fondul problemei juridice. Apoi a adăugat: „Dintr-o perspectivă umană , mi se pare o exagerare să fi ordonat îndepărtarea copiilor. Nu am întors niciodată spatele umanității, așa cum a fost atunci când albanezii au emigrat masiv în Italia în anii 1990 și am găzduit niște familii; am făcut același lucru cu două familii ucrainene timp de un an: când eram acasă, mâncam cu toții împreună.”

Pe lângă casă , Carrisi a spus că este dispus să le ofere părinților un loc de muncă: „Să îmi spună ei ce vor. Fețele lor inspiră încredere . Și îi înțeleg perfect. Îi aștept.”