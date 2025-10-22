Capitala care a rămas fără soare după festivalul luminilor. Totul e în întuneric, aerul e plin de substanțe toxice

Aproximativ 20 de milioane de oameni din capitala Indiei s-au trezit miercuri respirând cel mai poluat aer dintre toate marile orașe ale lumii. FOTO: Profimedia Images

Aproximativ 20 de milioane de oameni din capitala Indiei s-au trezit miercuri respirând cel mai poluat aer dintre toate marile orașe ale lumii, la doar o zi după festivalul luminilor Diwali, scrie CNN.

Miercuri, concentrația de particule PM 2.5 din New Delhi depășea de peste 40 de ori limita recomandată anual de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit companiei elvețiene de monitorizare a calității aerului IQAir.

Deși capitala indiană se confruntă cu un nivel ridicat al poluării pe tot parcursul anului, lunile de iarnă sunt de obicei cele mai grave. În această perioadă, milioane de fermieri din regiunile învecinate dau foc miriștilor pentru a pregăti terenul pentru următoarea cultură, ceea ce îngreunează și mai mult atmosfera deja sufocantă a orașului.

› Vezi galeria foto ‹

Deteriorarea accentuată a calității aerului din această săptămână a venit după Diwali, festivalul luminilor, marcat tradițional prin folosirea artificiilor și a petardelor. Acestea eliberează în aer oxizi de sulf și oxizi de azot, precum și metale grele toxice.

În 2020, autoritățile din New Delhi au interzis complet producția, comercializarea și folosirea petardelor, invocând nivelurile periculoase de poluare.

Anul acesta, Curtea Supremă a permis folosirea așa-numitelor petarde „verzi”, despre care producătorii susțin că ar fi mai puțin poluante, dar doar într-un interval strict de timp. Locuitorii spun însă că restricțiile nu au fost aplicate eficient, iar petardele obișnuite au continuat să fie detonate mult după ora-limită.

„De la an la an, lucrurile devin tot mai rele”, a spus Anushka Singh, o localnică de 30 de ani. Designerul grafic a mărturisit că, de obicei, rămâne în casă de Diwali alături de câinele ei, încercând să-l liniștească din cauza zgomotelor continue care țin până târziu în noapte. A doua zi, atunci când iese din casă, spune că simte cum îi înțeapă gâtul și cum îi ustură ochii. „Să trăiești în Delhi e o corvoadă… Mi-aș dori ca, după atâtea decenii de date și avertismente, să avem măcar reguli mai stricte, care să fie și respectate”, a declarat Singh.

Chandra Tandon, 52 de ani, proprietara unui magazin din capitală, recunoaște că petardele fac parte din distracție „o dată pe an”, dar admite că situația devine „dificilă” pentru cei care trebuie să suporte consecințele. „Am respirat acel fum tot timpul și, sigur, nu e sănătos”, a spus ea. „Ar fi mai bine să-i lăsăm doar pe copii să se bucure de petarde… Oricine trăiește aici de suficient timp știe cât de rău devine aerul în fiecare an. Adulții ar trebui măcar să-și facă partea.”

În ciuda faptului că New Delhi este centrul politic al Indiei, autoritățile au avut puțin succes în reducerea smogului sufocant din oraș.

Printre măsurile încercate în trecut se numără stropirea șoselelor cu apă, restricționarea traficului prin alternarea mașinilor cu numere pare și impare și instalarea, în 2018, a două „turnuri anti-smog” în valoare de 200 de milioane de rupii (2,4 milioane de dolari), menite să funcționeze ca purificatoare gigantice de aer.

Experții spun însă că lipsa de aplicare strictă a legii și coordonarea deficitară fac ca progresul să fie extrem de lent. În plus, India încearcă să își susțină creșterea economică rapidă și să asigure energie pentru cei 1,4 miliarde de locuitori, ceea ce complică situația.

Miercuri, trei orașe indiene inclusiv New Delhi se aflau în topul celor mai poluate orașe din lume, potrivit IQAir. Kolkata, în estul țării, ocupa locul patru, iar Mumbai, pe coasta de vest, se situa pe locul zece.

Situația din capitală arată că, în ciuda avertismentelor repetate ale medicilor și ale specialiștilor în climă, soluțiile întârzie, iar locuitorii continuă să plătească prețul cu propria sănătate.