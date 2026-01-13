Captură record de droguri în largul insulelor Canare. Aproape 10.000 kg de cocaină confiscate de pe o navă care transporta sare

Publicat la 12:26 13 Ian 2026 Modificat la 12:27 13 Ian 2026

Poliția spaniolă a declarat că este cea mai mare confiscare de cocaină pe mare din istoria sa. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Poliția spaniolă a confiscat 9.994 de kilograme de cocaină ascunse în interiorul unei nave de marfă localizate și oprite în largul coastei Insulelor Canare. Poliția spaniolă a declarat că este cea mai mare confiscare de cocaină pe mare din istoria sa.

Ofițerii au găsit cocaina, împărțită în 294 de pachete, săpând printr-o grămadă mare de sare din cala navei sub pavilion camerunez, care plecase din Brazilia spre Turcia, relatează La Repubblica.

Poliția a arestat, de asemenea, 13 persoane la bordul navei. Acţiunea de confiscare a avut loc pe 6 ianuarie, dar ştirea a fost anunțată abia luni.

Operațiunea a fost efectuată de o unitate specială a poliției spaniole în colaborare cu poliția braziliană, Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor, agenția federală responsabilă de combaterea traficului de droguri, și Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității, agenția britanică responsabilă de combaterea crimei organizate.