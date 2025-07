Care este țara cu cel mai lung nume din lume? Topul surprinzător al primelor cinci țări

Titlul de cea mai lungă denumire oficială a unei țări aparține Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Foto: Getty Images

Când vine vorba de numele țărilor, unele se remarcă nu doar prin istorie sau cultură, ci și prin... lungime. Deși în viața de zi cu zi folosim denumiri scurte precum „Marea Britanie” sau „Coreea de Nord”, forma oficială a acestor state este mult mai complexă și reflectă un trecut politic și administrativ complicat, scrie jagranjosh.com.

Marea Britanie conduce clasamentul mondial

Potrivit World Population Review și WorldAtlas, titlul de cea mai lungă denumire oficială a unei țări aparține Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – în engleză, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Denumirea oficială include 56 de caractere și reflectă unirea istorică dintre Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, sub o monarhie comună.

Top 5 cele mai lungi denumiri oficiale de țări

Iată lista completă a celor cinci țări care dețin cele mai lungi denumiri oficiale, în funcție de numărul de caractere:

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – 56 caractere Independent and Sovereign Republic of Kiribati – 46 caractere Democratic Republic of São Tomé and Príncipe – 45 caractere The Former Yugoslav Republic of Macedonia – 41 caractere The Democratic People's Republic of Korea – 41 caractere

În top se mai regăsește și Republica Federală Democrată a Etiopiei (Federal Democratic Republic of Ethiopia), cu 40 de caractere, aproape la egalitate cu celelalte state.

De ce sunt atât de lungi aceste denumiri?

Denumirile oficiale lungi sunt adesea rezultatul unor procese istorice complicate – uniri între regiuni, declarații de independență, schimbări de regim politic sau afirmarea suveranității naționale. Aceste titluri includ termeni precum „democratic”, „federal”, „republică”, „independent”, sugerând identitatea politică și modul de guvernare al fiecărei țări.

Recordul mondial pentru lungimea unei denumiri geografice

Dacă tot vorbim de denumiri lungi, merită menționat și un caz ieșit din comun: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Nu este o țară, ci un deal din Noua Zeelandă, dar cu cele 85 de litere ale sale deține recordul mondial pentru cel mai lung nume.

Deși aceste denumiri oficiale apar în documente internaționale sau constituții, în viața de zi cu zi sunt rareori folosite complet, fiind înlocuite de forme scurte pentru uz comun.