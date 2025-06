Caz șocant în Italia. Un bărbat şi-a mutilat iubita gravidă tăindu-i o bucată de limbă, pentru că femeia a refuzat să-l sărute

Cauza incidentului şocant a fost o ceartă în care au fost implicați cei doi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie însărcinată, în vârstă de 29 de ani, a fost agresată brutal de partenerul său, care i-a mușcat limba, smulgându-i o parte din organ, după ce aceasta a refuzat să îl sărute. Întâmplarea şocantă a avut loc în localitatea Arezzo, în Italia.

La faţa locului au sosit imediat ambulanţe care au transportat victima de urgenţă la spital.

Femeia, care este însărcinată, a fost dusă la camera de gardă a spitalului San Donato din Arezzo și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a coase rana. Detaliile incidentului sunt încă neclare, dar conform reconstituirii realizate de presa din Italia, cauza incidentului a fost o ceartă în care au fost implicați cei doi.

Carabinierii din Arezzo l-au identificat și l-au denunțat pe iubitul femeii, care are și el puțin peste 30 de ani, sub acuzația de agresiune gravă. Se pare că bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Martorii relatează că, în timp ce tânărul încerca să-și sărute iubita, i-a mușcat o bucată din limbă. O tânără a ridicat apoi limba tăiată, care a căzut la pământ, în timp ce bărbatul a încercat să scape înainte de a fi oprit de mai mulți trecători, inclusiv de un grup de cetățeni dominicani.

Autoritățile iau în considerare activarea codului roșu, protocolul rezervat cazurilor de violență împotriva femeilor.