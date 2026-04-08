Cazul bărbatului concediat de la magazin pentru că a încercat să oprească un hoț a stârnit indignare. Acum primește oferte de angajare

Walker Smith a lucrat 17 ani la magazinul care l-a concediat FOTO: Facebook/ Walker Smith

Un angajat de la un supermarket care a fost concediat după ce a încercat să oprească un hoț care fura din magazin nu va rămâne prea mult timp șomer pentru că a primit o ofertă pentru un nou loc de muncă.

Walker Smith, care a lucrat la un supermarket Waitrose din Marea Britanie timp de 17 ani, a spus că „plângea pe interior” după ce a fost concediat săptămâna trecută.

Șeful lanțului de magazine Iceland, care comercializează alimente înghețate, lordul Richard Walker, i-a întins o mână de ajutor, pe fondul reacțiilor tot mai puternice din partea publicului și a politicienilor.

Lordul Walker a scris pe LinkedIn: „Ești binevenit să lucrezi la noi. Avem chiar și același nume...”, potrivit The Times.

Înainte ca Walker, în vârstă de 54 de ani, să primească oferta de angajare la compania de produse congelate, ministrul de interne din umbră al Partidului Conservator, Chris Philp, a numit concedierea o „rușine”.

Walker spune că un client din magazinul Waitrose din Clapham Junction i-a spus că a văzut un bărbat umplând o pungă cu iepurași de ciocolată Lindt Gold Bunny de Paște, în valoare de 13 lire fiecare.

După ce a smuls punga din mâinile hoțului, cei doi s-au încăierat, până când toarta pungii s-a rupt, ouăle s-au spart pe podea, iar hoțul a reușit să scape.

Managerii l-au chemat pe Walker la o întâlnire, spunând că a încălcat politica Waitrose de a nu interveni împotriva hoților, iar două zile mai târziu a fost concediat.

Walker a declarat pentru The Guardian: „Am încercat să rămân puternic și nu am spus nimic, dar pe dinăuntru plângeam. M-au condus pe ușa din spate, pe lângă containerele de gunoi. M-am simțit umilit”.

„Lucrez acolo de 17 ani. Am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră din fiecare zi, în ultimii cinci ani. Sunt de toate felurile, de la dependenți de droguri până la adolescenți care fură lucruri mărunte sau ies cu sticle de vin în brațe. Nu avem voie să facem nimic”, a mai spus el.

Walker a spus că angajații de la magazin erau „familia lui” și că este îngrijorat cum își va plăti chiria fără un loc de muncă.

După ce cazul lui a fost făcut public, a fost inițiată o campanie GoFundMe, care adunase aproape 10.000 de lire sterline pentru el.

Furturile din magazine au atins anul trecut în Marea Britanie cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, cu 530.643 de incidente raportate în anul până în martie 2025.

Totuși, activiștii avertizează că cifrele oficiale subestimează problema, întrucât multe incidente nu sunt raportate poliției.

Potrivit Asociației Magazinelor de Proximitate, anul trecut ar fi avut loc până la 5,8 milioane de incidente de furt din magazine.

Criza continuă a costului vieții, precum și grupările organizate care vizează în mod special magazinele, sunt considerate principalele cauze ale creșterii acestui fenomen.