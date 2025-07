Cazul inexplicabil al unei tinere găsite fără viață pe un iaht de lux din „paradisul miliardarilor”

Paige Bell urma să împlinească 21 de ani peste câteva zile FOTO: Facebook/ Paige Bell

O tânără de 20 de ani a fost găsită moartă în sala motoarelor a unui iacht de lux din Bahamas, pe data de 3 iulie, cazul punând în alertă anchetatori din mai multe țări.

Paige Bell, care era din Africa de Sus, a fost găsită parțial dezbrăcată, în timp ce ambarcațiunea de lux era ancorată lângă Harbour Island, Bahamas, zona fiind cunoscută și „paradisul miliardarilor”, datorită numărului mare de super bogați care dețin case acolo.

Tânăra de 20 de ani lucra ca membru al echipajului pe vasul Far From It.

Royal Bahamas Police Force a declarat într-un comunicat din 9 iulie că un bărbat de 39 de ani, din Mexic, a fost pus sub acuzare pentru crimă. Brigido Munoz a fost dus în fața magistraților din Nassau, iar o audiere oficială este programată pentru 20 noiembrie, potrivit Standard.

Bărbatul este inginer și era și el membru al echipajului.

Se pare că trupul lui Paige a fost găsit lângă Munoz, despre care poliția a spus că avea răni grave la un braț, într-o posibilă tentativă de suicid.

Paige a fost găsită pe yachtul de 43 de metri cu tăieturi la gât și la brațe, au declarat autoritățile. Rănile de pe brațele ei sugerează că ar fi încercat să se apere de atacator.

Poliția a declarat că circumstanțele morții sale sunt încă în curs de investigare și că până în acest moment nu se știe ce s-a întâmplat la bordul iahtului.

Părinții ei, Michelle și John Bell, au zburat în Bahamas pentru a începe procesul de repatriere.

Sora mai mare a lui Paige, Chelsey Jacobs, a spus că familia caută dreptate. „Familia noastră se confruntă cu un drum de neimaginat”, a adăugat ea.

Căpitanul de pe iahtul pe care a lucrat anterior tânăra, Frank Prest, a creat un cont pe platforma GoFundMe pentru Paige, care urma să împlinească 21 de ani în câteva zile.

„Eu, căpitanul Frank Prest, căpitanul Stephan Coetzer, fostul căpitan Arnold Heins, reprezentantul proprietarului Andrew Dyet, Bruce, Kathy și toți foștii și actualii membri ai echipajului de pe Motor Yacht Sweet Emocean suntem îndurerați să anunțăm trecerea în neființă a dragei noastre prietene și fost membru al echipajului, Paige Bell”, se arată în mesaj.

„Paige a lucrat pe Motor Yacht Sweet Emocean până în decembrie 2024, dar va rămâne mereu parte din familie. Pe 14 iulie ar fi împlinit 21 de ani. În onoarea lui Paige, mama ei a rugat ca toți să mâncăm tort red velvet (preferatul ei) în acea zi și să împărtășim o fotografie în amintirea sufletului ei frumos”.

Căpitanul Prest a spus că „Paige a fost mai mult decât o colegă” și că „spiritul ei radiant, râsul molipsitor și compasiunea fără margini au lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care au avut norocul să o cunoască”.