Cazul Irynei, tânăra din Ucraina care a fugit de război, dar a murit în SUA. Ce s-a decis după tragedie

Iryna Zarutska a fost atacată într-un tren, în SUA FOTO: Instagram/ Iryna Zarutska - CATS

O reformă amplă a justiției penale, care poată numele Iryna Zarutska, în amintirea refugiatei ucrainene care a fost ucisă într-un tren în Charlotte, a fost inițiată de guvernatorul statului Carolina de Nord. Prin aceasta vor crește șansele ca presupusul ei ucigaș să fie condamnat la pedeapsa cu moartea în fața unui pluton de execuție.

Proiectul de lege 307 al Camerei Reprezentanților, denumit „Legea Irynei”, a fost aprobat de ambele camere ale legislativului statului, unde republicanii dețin majoritatea. A fost apoi aprobat formal de guvernatorul democrat Josh Stein, vineri, potrivit New York Post.

Proiectul include o prevedere care ar putea permite Carolinei de Nord să reia aplicarea pedepsei capitale, inclusiv prin pluton de execuție. Injecția letală este în prezent singura metodă autorizată de execuție în stat.

Această prevedere ar ocoli, de asemenea, provocările legale care au suspendat execuțiile în acest stat din 2006.

În plus, legislația ar impune ca apelurile privind pedeapsa cu moartea să fie judecate în termen de doo ani de la depunerea lor. În prezent, statul are 122 de deținuți în așteptarea execuției.

Reformele ample vor face ca anumiți infractori violenți să nu mai poată beneficia de cauțiune și vor limita autoritatea judecătorului asupra eliberării provizorii, solicitând totodată ca mai mulți inculpați să fie supuși unor evaluări psihice.

Aceste evaluări ar putea deveni obligatorii dacă un inculpat acuzat de o infracțiune violentă a fost internat involuntar în ultimii trei ani.

DeCarlos Brown Jr., suspectul în cazul uciderii Irynei Zarutska, a fost arestat de mai multe ori înainte de atacul șocant din august. Ultima dată, fusese eliberat pe cauțiune fără bani.

Presupusul ucigaș suferea de probleme psihice, pentru care fusese internat anterior în spital, conform poliției.

Brown este acum acuzat de crimă și ar putea primi pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat.

„Proiectul de lege 307, sau „Legea Irynei”, atrage atenția sistemului judiciar să analizeze cu atenție persoanele care pot prezenta riscuri neobișnuite de violență înainte de a decide asupra cauțiunii. Este un lucru bun și de aceea am semnat legea”, a declarat guvernatorul Stein într-un mesaj video în care anunța proiectul vineri.

Guvernatorul democrat, care a fost anterior procuror general al Carolinei de Nord, și-a exprimat anterior rezerve față de amendamentul care permitea execuția prin pluton de execuție.

Republicanii, însă, au susținut prevederea privind plutonul de execuție.

„Pedeapsa cu moartea prin plutonul de execuție nu este un concept nou. Au existat numeroase provocări juridice față de pedeapsa medicală în comparație cu camera de gazare. Știința se schimbă mereu, dar un lucru care nu s-a schimbat la știință este ce se întâmplă în cazul plutonului de execuție”, a declarat președintele republican al comitatului New Hanover, John Hinnant. „Cred că trebuie să facem ca rezultatele și pedeapsa să fie reale. Oamenii trebuie să știe că vor simți consecințele. Deși este o practică veche, a fost considerată un mijloc de descurajare eficient”.

În ciuda semnării legii, Stein a insistat că „nu vor exista plutoane de execuție în Carolina de Nord cât timp voi fi eu guvernator”. Mandatul său se va încheia în ianuarie 2029.

Cum a fost ucisă Iryna

Iryna Zarutska, în vârstă de 23 de ani, care a fugit recent din calea războiului pentru o viață mai sigură în Statele Unite, a fost înjunghiată mortal, la sfârșitul lunii august, de un bărbat fără adăpost, cu un lung istoric infracțional, într-o gară din Carolina de Nord.

Iryna Zarutska a suferit multiple înjunghieri și a fost declarată moartă chiar stația de metrou ușor East/West Boulevard din South End, Charlotte.

Imaginile de pe camera de supraveghere, publicate de Charlotte Area Transit System (CATS), o arată pe Zarutska care urcă în tren îmbrăcată în uniforma pizzeriei la care lucra, la ora 21:46, și se așază uitându-se în telefon, nefiind conștientă de pericolul din spatele ei.

La doar patru minute după de tânăra s-a așezat pe scaun, Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, scoate un briceag și se aruncă asupra ei, înjunghiind-o de trei ori, inclusiv în gât.

Videoclipul înfiorător pare să arate apoi cum Brown străbate vagonul, își dă jos hanoracul și așteaptă lângă uși, iar pasagerii sunt alertați de petele de sânge de pe hainele sale.

Zarutska, care și-a prins mâna de gât în timp ce sângele îi curgea pe podeaua trenului, s-a prăbușit de pe scaun și a fost declarată moartă la fața locului, au spus anchetatorii.

Poliția a precizat că Brown a coborât la următoarea stație, unde un briceag a fost găsit mai târziu lângă peron.