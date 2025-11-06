Cazul misterios al bărbatului dat dispărut în 2020 și găsit acum mort, în dulapul dintr-un garaj

1 minut de citit Publicat la 13:45 06 Noi 2025 Modificat la 13:51 06 Noi 2025

Un bărbat dispărut în 2020 a fost găsit mort în dulapul dintr-un garaj, în Germania FOTO: Hepta

Un bărbat dispărut în 2020, în Germania, a fost găsit mort în dulapul dintr-un garaj. Acum, poliția din Kassel spune că acesta a fost ucis și a anunțat că oferă recompensă pentru informații care ar putea să lămurească acest caz.

Jürgen H. avea 57 de ani în mai 2020, când a dispărut din cartierul Südstadt din Kassel. Cadavrul lui a fost găsit în dulapul din garajul unui bloc de locuințe din Franzgraben în urmă cu aproximativ un an, dar acum poliția și parchetul au anunțat că bărbatul a fost victimă a unei infracțiuni capitale, potrivit hna.de.

Pe 20 noiembrie 2024, poliția a fost chemată la complexul rezidențial când o femeie care închiriase recent un garaj acolo a descoperit rămășițele într-un dulap pentru mături, au precizat purtătoarea de cuvânt a poliției, Ulrike Schaake, și Andreas Thöne, purtătorul de cuvânt al parchetului.

Identitatea cadavrului a fost inițial necunoscută. S-a stabilit doar că bărbatul decedase de mai mult timp. Ca de obicei în astfel de cazuri, în care cauza morții nu poate fi stabilită exact, anchetatorii au inițiat o procedură de investigare a decesului pentru a clarifica identitatea persoanei, precum și cauza și circumstanțele morții. O autopsie a oferit apoi indicii clare că bărbatul a fost victimă a unei agresiuni violente și, prin urmare, a unei infracțiuni de omor.

În urma unor examinări medico-legale complexe, identitatea persoanei a putut fi stabilită recent, fiind vorba despre Jürgen H., care era dat dispărut din 25 mai 2020. Bărbatul de 57 de ani.

Până în prezent, anchetatorii presupun că mai multe persoane au transportat cadavrul în garajul de pe strada Franzgraben din Kassel. Au putut fi securizate urme de ADN de la mai multe persoane pe o bandă adezivă, care ar fi fost folosită de autorii faptei. Poliția și parchetul caută martori care pot oferi indicii referitoare la infracțiune sau la locul depozitării cadavrului.

Pentru indicii care duc la elucidarea infracțiunii, în special la identificarea autorului sau autoarei, respectiv a autorilor, se oferă o recompensă în valoare de 5.000 de euro.