Ce a găsit o femeie în geanta roșie, de piele, cumpărată de la second hand: ”O adevărată capsulă a timpului”

În interior se aflau numeroase produse cosmetice vechi. Foto: Reddit

O femeie a avut parte de o surpriză total neașteptată după ce a cumpărat o geantă dintr-un magazin second-hand. Ceea ce părea o achiziție obișnuită s-a transformat rapid într-o adevărată capsulă a timpului, iar descoperirea a stârnit admirație pe rețelele sociale, potrivit Mirror.

Femeia a povestit că mergea printre rafturile unui magazin second hand când i-a atras atenția o geantă roșie. A știut aproape instantaneu că trebuie să o cumpere, fără să se uite atent la ce se afla în interior. Abia ajunsă acasă a deschis geanta, „ca pe un cadou de Crăciun”.

„Credeam că am cumpărat doar o poșetă, dar înăuntru am găsit o capsulă a timpului. Nici măcar nu m-am uitat în magazin la ce conținea”, a scris ea pe Reddit. A descris mirosul ca fiind „de doamnă în vârstă, elegantă, cu o ușoară tentă de mucegai”.

În interior se aflau numeroase produse cosmetice vechi: pudre, farduri de obraz, un kit pentru sprâncene, rujuri și ojă. Curioasă, femeia a încercat să găsească informații online despre ele, însă a reușit să identifice doar unul sau două produse. În cele din urmă, a decis să posteze fotografii pe internet, cerând părerea altor utilizatori.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un utilizator i-a scris: „Am făcut o căutare rapidă după imagini și nu am găsit nimic asemănător. Ai o colecție cu adevărat rară de cosmetice vintage. Iar geanta… wow!”

Altă persoană a explicat că astfel de genți erau folosite mai degrabă ca truse de toaletă sau machiaj, nu ca poșete de zi cu zi. „Mama mea avea una asemănătoare, din piele roșie, cu catarame din alamă și interior din piele întoarsă, plină de buzunare. Este una dintre cele mai dragi amintiri ale mele”, a scris utilizatorul.

Un alt comentariu sugera chiar un muzeu interesat de asemenea obiecte: „Există un muzeu al poșetelor în Little Rock, Arkansas, numit ESSE. S-ar putea să fie foarte interesați de aceste piese. L-am vizitat vara trecută și a fost fascinant să văd ce purtau femeile în genți de-a lungul decadelor.”

Entuziasmul a continuat: „Doamne! Nu cred că am fost vreodată invidios pe cineva pe acest forum până acum. Descoperirea ta este fantastică!”, a scris un alt utilizator.

O altă femeie a mărturisit că produsele i-au trezit amintiri puternice: „POND’S era crema preferată a mamei mele. Are 73 de ani acum. Îmi amintesc pufurile mari de pudră și cum voiam să mă dau și eu cu ele. Sunt mamă a trei copii și povestea asta m-a făcut să vreau să-mi îmbrățișez mama.”

Un alt comentariu a venit cu o perspectivă neașteptată: „Echipele de producție de film ar fi extrem de geloase. Un prieten de-al soției mele se ocupa exact cu găsirea unor astfel de obiecte pentru filme. Chiar dacă nu puteau folosi produsele originale pe platou, aveau nevoie de ele pentru a crea replici cât mai fidele.”