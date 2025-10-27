Cea mai fidelă dublură a lui Stalin a murit la 102 ani. Felix Dadaev a fost trimis chiar și la Ialta. ”Doar urechile erau diferite”

Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui Iosif Stalin și unul dintre cele mai bine păzite secrete ale URSS, a murit la vârsta de 102 ani. FOTO: Profimedia Images

Felix Dadaev, cea mai fidelă dublură a lui Iosif Stalin și unul dintre cele mai bine păzite secrete ale URSS, a murit la vârsta de 102 ani. Dadaev a fost omul umbră al dictatorului, apărând în parade, coloane oficiale și chiar la conferința de la Ialta, pentru a proteja viața acestuia.

Instruit personal de Lavrenti Beria, șeful NKVD 9principala agenție de poliție politică, securitate internă și represiune a Uniunii Sovietice între 1934 şi 1946), Dadaev a învățat să copieze fiecare gest al lui Stalin: mersul, postura, vocea, ticurile, până la perfecțiune. Zeci de ani, misiunea sa a rămas un secret absolut. Nici măcar familia nu a știut vreodată adevărul.

Stalin era obsedat de ideea că va fi asasinat. Au existat până la patru dubluri ale lui Stalin, însă Dadaev a fost cel mai celebru și ultimul autorizat oficial. Rolul său a fost confirmat abia după prăbușirea Uniunii Sovietice. Într-un rar interviu de după 1991, acesta a spus: „După machiaj și antrenament eram el în toate privințele. Doar urechile mele erau diferite.”

În tinerețe, Dadaev s-a remarcat ca dansator talentat, jongler și iluzionist, dar a fost trimis pe front. „Am fost rănit în 1942, iar familia mea a primit o hârtie prin care eram declarat mort în luptă. Eram unul dintre cele șapte ‘cadavre’ trimise la spital, dar eu și încă un soldat eram în viață. Am și acum hârtia. Rudele mele m-au crezut mort tot războiul”, a povestit el.

Serviciile secrete sovietice au folosit în avantajul lor faptul că Dadaev era „mort oficial”. Într-o seară din 1943, după un spectacol, a fost urcat într-un avion secret și dus la Moscova.

A fost transportat într-o casă conspirativă unde agenții NKVD i-au explicat misiunea: să devină dublura lui Stalin. „Am fost flatat. Mă simțeam mândru că semăn cu liderul. Mă gândeam ce ar spune prietenii care glumeau pe seama mea când eram copil”, a spus el.

Beria, temutul șef al poliției secrete, i-a supravegheat transformarea. Dadaev s-a îngrășat cât să semene cu Stalin. Deși avea puțin peste 20 de ani, anii grei de război și machiajul l-au ajutat să pară un Stalin de 60 de ani.

Timp de luni de zile, a fost instruit: a urmărit filme cu Stalin și a fost obligat să perfecționeze vocea, mersul și gesturile acestuia. „Mulți erau șocați de asemănare. În timp, am ajuns să copiez perfect comportamentul și intonațiile lui. Aveam un machior, dar a trebuit să învăț singur tot procesul. Cel mai dificil era mersul, vocea și gesturile, nu machiajul.”

S-a întâlnit cu Stalin în persoană o singură dată: „M-a privit, a zâmbit și a dat din cap aprobator. Atât. Era obsedat de atentate, spionii îl înconjurau. Fiecare deplasare era planificată în detaliu. De multe ori, eu mergeam în locul lui spre aeroport, în coloană oficială. Am defilat chiar și în Piața Roșie în locul lui, la o paradă. Toată lumea era convinsă că sunt Stalin.”

De teama unui atentat german sau american, dublura Dadaev a fost trimisă la Ialta pentru a distrage atenția. „Au fost organizate două zboruri. Eu am fost momeala pentru serviciile străine. Nu s-a scris nicăieri despre asta. Nimeni nu știe. Eu eram acolo să atrag privirile altora”, a mărturisit el.