„Cea mai luxoasă închisoare din lume” este în Europa: Pe „Insula Diavolului”, fiecare deținut are o casă, poate pescui și juca tenis

Închisoarea Bastoy, adesea numită „cea mai luxoasă închisoare din lume”. Sursa foto: Administrația Penitenciarelor - Kriminalomsorgen.no

Pe o insulă îndepărtată, acoperită de pini, aflată în largul coastelor Norvegiei, se află o închisoare cum nu mai există alta. Închisoarea Bastoy, adesea numită „cea mai luxoasă închisoare din lume”, este situată într-un colț idilic cunoscut drept „Insula Diavolului”, departe de celulele întunecoase și condițiile dure care definesc, în mod obișnuit, detenția, potrivit Daily Express.

În loc de gratii, sârmă ghimpată și spații înghesuite, deținuții trăiesc aici în căsuțe spațioase, cu priveliști spectaculoase asupra oceanului.

Este un loc unde chiar și criminalii sau violatorii condamnați au acces la activități de agrement și, în mod remarcabil, unde rata recidivei este extrem de scăzută.

Înființată în 1982 pe insula Bastoy, închisoarea se întinde pe doar un kilometru pătrat, înconjurată de frumusețe naturală, ape liniștite și păduri dese.

› Vezi galeria foto ‹

Sat sustenabil în loc de închisoare tradițională

Cu doar 115 deținuți, unitatea funcționează mai degrabă ca un mic sat autosustenabil decât ca o închisoare tradițională. În loc să fie închiși în celule, fiecare prizonier primește propria căsuță, având chiar și o bucată de pământ de care să se ocupe.

Căsuțele sunt modeste, dar confortabile, dotate cu bucătării și spații comune, unde deținuții pot duce o viață apropiată de normalitate.

Spre deosebire de multe închisori unde mâncarea lasă mult de dorit, Bastoy are un bucătar care pregătește mese ce nu seamănă deloc cu hrana tipică din închisori. Deținuții se bucură de preparate precum „chiftele de pește cu sos alb și creveți” sau mâncăruri consistente, cum ar fi „pui con carne” și „somon”.

Având acces la ingrediente proaspete și implicându-se în activități agricole, mâncarea de la Bastoy este incomparabil mai bună decât supele instant sau pâinea uscată din multe închisori britanice, de exemplu.

Deținuții de la Bastoy au oportunitatea de a participa la o gamă largă de activități menite să-i reabiliteze și să-i pregătească pentru reintegrarea în societate.

Deținuții se plimbă liberi pe insulă și pot călări sau lua lecții de tenis

Călăria, pescuitul și lecțiile de tenis sunt doar câteva dintre opțiunile disponibile, iar mulți dintre ei își petrec zilele muncind la ferma insulei sau bucurându-se de natură. Nu există un sentiment real de captivitate – prizonierii se pot plimba liber pe insulă, admirând peisajele sau petrecând timp pe plajă, dacă vremea o permite.

Natura cu securitate redusă a închisorii poate părea mai degrabă o tabără de vacanță decât o instituție penală, iar reputația ei nu a trecut neobservată.

Într-un interviu acordat CNN în 2012, directorul închisorii, Arne Kvernvik Nilsen, a apărat abordarea neconvențională a instituției, spunând:

„Și dacă am creat o tabără de vacanță pentru infractori aici, ce dacă? Scopul este să reducem riscul de recidivă, pentru că dacă nu facem asta, care mai e rostul pedepsei, în afară de a ne întoarce la o formă primitivă de justiție?”

Deși ideea de a oferi atâta libertate și confort unor infractori condamnați poate părea controversată, statisticile sunt grăitoare.

Închisoarea are una dintre cele mai scăzute rate de recidivă din Europa

Bastoy se mândrește cu una dintre cele mai scăzute rate de recidivă din Europa – doar aproximativ 16% dintre foștii deținuți comit o nouă infracțiune în primii doi ani de la eliberare, față de media națională a Norvegiei, de 20%.

Această performanță se datorează concentrării pe reabilitare, nu pe pedeapsă.

Oferindu-le deținuților un grad de libertate, încredere și responsabilitate, Bastoy urmărește să încurajeze comportamentul pozitiv și să-i reintegreze în societate ca membri activi și utili.

Modelul unic al insulei a atras atenția internațională, fiind un exemplu de cum sistemele penitenciare pot depăși simpla încarcerare și se pot concentra pe reabilitare, reintegrare socială și reducerea riscului de recidivă.