„Cea mai semnificativă descoperire arheologică din ultimul deceniu”: O necropolă zapotecă antică bogat decorată a fost găsită în Mexic

Arheologii au descoperit în Mexic o necropolă zapotecă antică. Sursa foto: INAH

Arheologii au descoperit în Mexic o necropolă veche de 1400 de ani aparţinând culturii zapotece, care păstrează elemente foarte bine conservate, cum ar fi o sculptură ce reprezintă o bufniţă cu portretul unui om în cioc, picturi murale multicolore şi reprezentări calendaristice, transmite Live Science.

Oficialii au descoperit mormântul după ce au urmărit un raport anonim despre jafuri la faţa locului. Ancheta lor a dezvăluit „cea mai semnificativă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic”, a anunţat preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum Pardo, într-o conferinţă de presă din 23 ianuarie.

Cine erau „Oamenii Norilor”

Mormântul a fost descoperit la San Pablo Huitzo, o municipalitate din Oaxaca, în sudul Mexicului, în 2025. Acesta datează din jurul anului 600 d.Hr., când indigenii zapoteci - cunoscuţi şi sub numele de „Oamenii Norilor” - au prosperat în zonă.

Civilizaţia zapotecilor a fost înfiinţată în jurul anului 700 î.Hr. şi s-a prăbuşit din cauza cuceririi spaniole din 1521. Cu toate acestea, sute de mii de oameni care vorbesc zapoteca încă trăiesc în Mexic astăzi.

La intrarea în necropolă arheologii au descoperit o sculptură mare reprezentând o bufniţă, al cărei cioc se deschide pentru a dezvălui faţa pictată a unui nobil zapotec.

Ce reprezintă bufnița în cultura zapotecă

În cultura zapotecă, bufniţa reprezenta moartea şi puterea. În această reprezentare, ea ţine în cioc un portret al strămoşului pe care îl onorează mormântul, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Antropologie şi Istorie (INAH) din Mexic.

În interiorul mormântului, un prag dintre două camere este delimitat printr-o uşă sculptată elaborat. Pe partea sa superioară se află o grindă orizontală făcută din lespezi de piatră gravate cu „nume calendaristice” - un sistem de denumire în care zeităţilor şi persoanelor importante li se atribuia un simbol specific asociat cu data naşterii lor.

De-o parte şi de alta a uşii sunt gravate figurile unui bărbat şi unei femei, reprezentând probabil strămoşi îngropaţi în mormânt sau gardieni ai necropolei, conform INAH.

Pereţii camerei funerare au păstrat picturi murale multicolore în alb, verde, roşu şi albastru. Acestea înfăţişează o procesiune funerară la care participă oameni care poartă saci de copal, o răşină a unor arbori care era arsă în timpul ceremoniilor rituale din Mesoamerica prehispanică.

„O descoperire excepțională”

Mormântul bogat decorat este o „descoperire excepţională datorită nivelului său de conservare şi a ceea ce dezvăluie despre cultura zapotecilor: organizarea sa socială, ritualurile sale funerare şi viziunea sa asupra lumii, păstrate în arhitectura şi picturile murale", a declarat Claudia Curiel de Icaza, ministrul pentru cultură al Mexicului, în comunicat.

O echipă interdisciplinară de la INAH lucrează în prezent la conservarea şi protejarea mormântului, iar cercetări suplimentare vor aborda dovezile ceramice, iconografia şi puţinele oase umane recuperate din mormânt.

Mormântul de la Huitzo se alătură altor zeci de morminte zapotece antice descoperite în Oaxaca în ultimul deceniu, multe dintre ele fiind jefuite înainte ca arheologii să le poată studia. Dar, chiar dacă unele informaţii despre civilizaţia zapotecă antică s-au pierdut din cauza jafurilor, mormântul Huitzo este „o sursă de mândrie pentru mexicani; o mărturie a măreţiei Mexicului”, a mai declarat preşedinta Sheinbaum.