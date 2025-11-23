Ceasul oprit exact când s-a scufundat Titanicul a fost vândut la licitație pentru suma-record de 1,78 milioane de lire sterline

1 minut de citit Publicat la 15:10 23 Noi 2025 Modificat la 15:10 23 Noi 2025

Bijuteria este gravată cu inițialele lui Isidor și cu data de 6 februarie 1888. Sursa foto: Henry Aldridge and Son Ltd. via CNN Newsource

Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut cu un preţ record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitaţie, potrivit BBC.

Isidor și Ida Straus s-au numărat printre cei peste 1.500 de pasageri care și-au pierdut viața după ce nava care plecase din Southampton spre New York s-a izbit de un aisberg.

Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus (om de afaceri american născut în Bavaria, politician și coproprietar al celebrului magazin Macy’s) de soţia sa, care a refuzat să plece cu o barcă de salvare şi a rămas alături de el când vaporul s-a scufundat.

El îl primise în anul 1888, la împlinirea vârstei de 43 de ani. Ceasul era gravat cu inițialele sale.

Potrivit istoricilor, în noaptea respectivă, când Titanicul s-a scufundat, soţia sa credincioasă a refuzat un loc într-o barcă de salvare întrucât nu a vrut să îşi părăsească soţul şi a afirmat că ar prefera să moară alături de el.

Ceasul a fost recuperat familiei şi a fost transmis din generaţie în generaţie, iar Kenneth Hollister Straus, strănepotul lui Isidor, a cerut ca piesa să fie reparată şi restaurată.

De altfel, ceasul se oprise la 02.20, ora la care Titanicul a dispărut sub valuri.

Licitatorul Andrew Aldridge spune că prețul record obținut pentru ceas arată, de fapt, „interesul persistent privind povestea Titanicului”.

„Fiecare pasager bărbat, femeie şi copil sau membru al echipajului avea o poveste şi ele sunt spuse, 113 ani mai târziu, prin suveniruri”, a adăugat el.

„Soţii Straus reprezentau povestea de dragoste supremă, Ida refuzând să îşi părăsească soţul cu care era căsătorită de 41 de ani în timp ce Titanicul se scufunda, iar acest preţ record mondial atestă respectul care li se poartă”, a mai afirmat el.