Cel mai decorat soldat australian în viață a fost arestat sub acuzația de crime de război. A fost ridicat direct de pe aeroport

Cel mai decorat soldat australian în viață a fost arestat și urmează să fie pus sub acuzare pentru presupuse crime de război comise în Afganistan. Ben Roberts-Smith, care a părăsit Forțele de Apărare Australiene în 2013, a fost reținut pe aeroportul din Sydney și urmează să fie adus marți în fața instanței, scrie BBC.

O hotărâre într-un proces de defăimare, pronunțată în 2023, a stabilit că fostul caporal din cadrul Serviciului Aerian Special, decorat cu Crucea Victoria, a ucis mai mulți afgani neînarmați.

Fostul militar, în vârstă de 47 de ani, neagă orice faptă ilegală și a declarat anterior că acuzațiile formulate împotriva sa, care până acum nu fuseseră evaluate în plan penal, sunt „grave” și „urmăresc răzbunarea”.

A fost prima situație din istoria Australiei în care o instanță a examinat acuzații de crime de război atribuite forțelor australiene.

Roberts-Smith a susținut că presupusele ucideri au avut loc în mod legal, în contextul luptelor, sau că nu s-au produs deloc. Anul trecut, el a pierdut apelul formulat împotriva hotărârii Curții Federale.

Într-o conferință de presă susținută marți la Sydney, Poliția Federală Australiană a confirmat arestarea unui fost soldat în vârstă de 47 de ani și a precizat că acesta va fi acuzat de uciderea unor deținuți neînarmați în perioada în care a servit în Afganistan, între 2009 și 2012. „Se va susține că victimele au fost împușcate de acuzat sau de membri subordonați ai Forțelor de Apărare Australiene, în prezența acuzatului și acționând la ordinele acestuia”, a declarat comisarul Krissy Barrett.

În 2020, o anchetă cunoscută drept Raportul Brereton a concluzionat că există „dovezi credibile” potrivit cărora militari australieni de elită au ucis ilegal 39 de persoane în Afganistan și a recomandat investigarea a 19 soldați, actuali sau foști.

Pentru acest demers a fost înființată o echipă specializată, Biroul Investigatorului Special (OSI). Până acum, instituția a pus sub acuzare o singură altă persoană.

Ross Barnett, director de investigații în cadrul OSI, a descris arestarea lui Roberts-Smith ca fiind un „pas semnificativ”, realizat în „circumstanțe dificile”. „OSI a fost însărcinat să investigheze zeci de crime despre care se presupune că au fost comise în mijlocul unei zone de război, într-o țară aflată la 9.000 de kilometri de Australia. Nu putem merge în acea țară, nu avem acces la locurile crimelor. Nu avem fotografii, schițe ale amplasamentelor, măsurători, recuperări de proiectile, analize ale petelor de sânge. Nu avem acces la cei decedați.”, a spus el.

Barrnett a adăugat că presupusele încălcări ale legii vizează „o secțiune foarte mică a Forțelor de Apărare Australiene, în care publicul are încredere și pe care o respectă”. „Cei mai mulți membri ai Forțelor de Apărare Australiene ne servesc țara cu onoare”, a spus ea.

În 2018, când nouă publicații australiene au relatat pentru prima dată despre aceste acuzații, Roberts-Smith era privit ca un erou național, decorat cu cea mai înaltă distincție militară a Australiei pentru că ar fi respins de unul singur luptători talibani care atacau plutonul său SAS.

În încercarea de a-și reabilita imaginea, el a declanșat o amplă bătălie juridică, care a durat șapte ani, a costat milioane de dolari și a fost descrisă de unii drept „procesul secolului” în Australia.

Totuși, un judecător al Curții Federale a concluzionat, pe baza echilibrului probabilităților, că Roberts-Smith a fost implicat în cel puțin patru crime, hotărâre menținută ulterior și în apel. Judecătorul Anthony Besanko a stabilit că Roberts-Smith a ordonat în două rânduri împușcarea unor bărbați neînarmați pentru a-i „căli” pe soldații tineri și că a fost implicat atât în uciderea unui fermier încătușat, pe care l-ar fi împins de pe o stâncă, cât și în moartea unui luptător taliban capturat, a cărui proteză de picior a fost luată drept trofeu și folosită ulterior de militari ca vas de băut.