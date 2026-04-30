Scafandrii au găsit epava celei mai mari pierderi navale americane din Primul Război Mondial

2 minute de citit Publicat la 15:45 30 Apr 2026 Modificat la 15:52 30 Apr 2026

Epava navei US Coast Guard Cutter Tampa, scufundată în 1918, a fost localizată de o echipă de scafandri britanici FOTO: CNN

Epava navei US Coast Guard Cutter Tampa, scufundată în 1918 și considerată a fi cea mai mare pierdere navală a forțelor americane din Primul Război Mondial, a fost localizată de o echipă de scafandri britanici la aproximativ 80 de kilometri de coasta comitatului Cornwall, la o adâncime de 91 de metri.

Potrivit Gărzii de Coastă a SUA, descoperirea a fost făcută în weekendul trecut de echipa voluntară Gasperados Dive Team, specializată în scufundări tehnice și cercetarea epavelor din jurul Regatului Unit. Grupul căuta nava încă din 2023, potrivit CNN.

› Vezi galeria foto ‹

„Această descoperire este rezultatul a trei ani de cercetare și explorare. Tampa are o importanță uriașă pentru Statele Unite și pentru familiile celor care au murit în acea zi”, a declarat liderul echipei, Steve Mortimer, într-o postare pe rețelele sociale.

Garda de Coastă a confirmat identificarea epavei prin comparație cu imagini de arhivă și date istorice, inclusiv detalii ale punții, timonei, clopotului și armamentului navei.

Nava Tampa a intrat în serviciul de escortă a convoaielor în Atlantic pe 17 septembrie 1918. La scurt timp, pe 26 septembrie, căpitanul a solicitat părăsirea convoiului din cauza nivelului critic de combustibil și a primit aprobarea de a se îndrepta spre un port din Țara Galilor.

În jurul orei 20:15, nava a fost observată de submarinul german UB-41, care a lansat o singură torpilă. Lovitura a provocat o explozie puternică, urmată de o a doua deflagrație, posibil cauzată de detonarea încărcăturilor de adâncime sau de aprinderea prafului de cărbune de la bord.

Toți cei 131 de oameni aflați la bord - 111 membri ai Gărzii de Coastă americane, patru marinari ai Marinei SUA și 16 britanici - și-au pierdut viața.

O aeronavă de recunoaștere a descoperit fragmente ale epavei a doua zi, după ce nava nu a ajuns la destinație.

Printre victime s-au numărat imigranți din Rusia și Norvegia, dar și 11 membri de culoare ai Gărzii de Coastă, considerați primii militari aparținând unei minorități din cadrul serviciului care au murit în luptă.

„Când Tampa a fost pierdută cu întregul echipaj în 1918, a lăsat o durere profundă în rândul serviciului nostru”, a declarat comandantul Gărzii de Coastă, amiralul Kevin Lunday. „Localizarea epavei ne reconectează la sacrificiul lor”.

Autoritățile americane au anunțat că intenționează să continue investigarea epavei folosind tehnologii autonome și roboți subacvatici.