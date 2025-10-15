Cel mai lung nume din lume. Laurence are nevoie de 20 de minute ca să se prezinte

Pentru majoritatea oamenilor, prezentările sunt o formalitate trecătoare, un schimb de nume realizat în câteva secunde. Totuși, pentru Laurence Watkins, această sarcină simplă devine o performanță de rezistență extraordinară. Pentru a‑și recita numele complet, toate cele 2.253 de cuvinte, are nevoie de 20 de minute. Paznicul în vârstă de 60 de ani, pensionar, din Auckland, Noua Zeelandă, deține recordul mondial pentru cel mai lung nume personal, titlu acordat recent de Guinness World Records, la recategorizarea recordului său inițial pentru cel mai lung nume creștin (aprobat în 1992), scrie CNN.

Acest fapt a fost demonstrat la prima sa nuntă, în 1991, când oficiantul căsătoriei a difuzat o înregistrare preînregistrată cu lista exhaustivă. În timp ce invitații se plimbau în locație, cu șampania în mână, înregistrarea a rulat până când, în sfârșit, a sosit momentul ca Watkins să spună "Da".

Născut Laurence Gregory Watkins în 1965, el a fost fascinat încă din tinerețe de emisiuni ca "Ripley’s Believe It or Not!", care prezentau fapte extraordinare din întreaga lume. Interesul i s‑a extins și la Cartea Recordurilor Guinness, pe care a citit‑o de la început până la sfârșit, trezindu‑i ambiția de a figura și el în paginile ei.

"Am fost uimit de acești deținători de recorduri – cel mai rapid om din lume, cel mai înalt, cel mai puternic, oameni cu cel mai lung păr, cele mai lungi unghii etc.", a declarat el pentru CNN.

Concluzia sa: neavând un talent deosebit, cea mai sigură cale era să‑și creeze cel mai lung nume din lume.

"Singura altă opțiune era cea mai mare diferență de înălțime între soți. Pe atunci, deținătorul recordului era un bărbat sud‑african de aceeași înălțime ca mine – 1,92 m – iar soția sa măsura doar 90 cm. Dacă nu mă puteam căsători cu cineva mult mai scund, nu se făcea nimic", a spus el.

Watkins, acum cetățean australian care trăiește în Sydney, și‑a petrecut luna următoare gândindu‑se la noul său nume și a plătit unei dactilografe 400 de dolari neozeelandezi (aproximativ 230 de dolari americani) pentru a-l consemna pe hârtie. S‑a inspirat din nume latine și engleze vechi, personaje celebre, din cartea "Name Your Baby" de la Biblioteca din Auckland (unde a lucrat), și chiar din dicționarul maori.

Deși nu are legături culturale maori, a spus că "admir oamenii care vorbesc limba poporului polinezian indigen din Noua Zeelandă".

"Numele pot ieși destul de lungi, ceea ce era o provocare când lucrai la mașina de scris, înainte de apariția computerelor moderne", a adăugat el.

Foto: Laurence Watkins via CNN Newsource

Printre numele alese se află Love, Florence și Basil Brush (după vulpea‑păpușă de televiziune britanică), câteva nume samoane sugerate de prieteni, trei nume japoneze și două chinezești, inclusiv "Xiao" scris "Shal". De asemenea, el a adăugat Gaylord în onoarea gimnastului american Mitch Gaylord, medaliat cu aur în 1984.

"Era un tip foarte chipeș, așa că i-am împrumutat numele de familie. Dar numele meu preferat este AZ2000, ceea ce înseamnă că am peste 2.000 de nume de la A la Z", a spus Watkins.

Cu numele său dactilografiat pe șase pagini și marcat de greșeli prea greu de corectat pe mașina de scris, Watkins a depus o cerere legală de schimbare a numelui în 1990. Tribunalul Districtual din Auckland i‑a acceptat solicitarea, dar Registratorul General a respins‑o.

"Ofițerul de stare civilă a spus că singura cale de a obține noul nume este să mă adresez Înaltei Curți. Guvernul nu avea bază legală să mă refuze, așa că am câștigat", a spus el.

În martie 1992, a primit oficial noul nume și un certificat Guinness World Record pentru cel mai lung nume creștin din lume – 2.310 cuvinte. Recent, recordul a fost recalculat și recategorizat drept "cel mai lung nume personal din lume", ajustându‑se numărul la 2.253 de nume individuale pentru o evidență mai precisă.

"Nu toate numele mele sunt creștine. Au combinat mai multe înregistrări pentru claritate. Altfel, ar fi existat confuzie între cineva cu un nume de familie extrem de lung și mine, care am peste 2.000 de nume", explică el.

Pentru uz zilnic, își prescurtează numele la Laurence Alon Aloy Watkins, iar semnătura este Watkins V (a cincea generație). Numele complet ocupă șapte pagini în certificatul său de naștere, iar pașaportul său original a necesitat șase pagini suplimentare.

"Cu pașapoartele digitale, cel nou îmi arată doar numele scurt și menționează că mai am 2.249 de nume în pagina de observații. Dar când călătoresc, trebuie să iau cu mine o copie a certificatului de naștere, în caz că cineva cere să o vadă", spune el.

Watkins spune că a adoptat o abordare "ciudată și excentrică" privind schimbarea numelui, dar nu toți o apreciază.

"E plăcut să ai ceva unic. Dar alții nu înțeleg sau nu cred că pot avea atât de multe nume", mărturiseşte el.

În una dintre cele patru candidaturi la primăria din Auckland, s‑a prezentat sub numele de Lord Earl Duke King Saint Watkins. Alte titluri pe care le-a folosit includ baron, papă și conte.

După ce a câștigat în Înalta Curte, Noua Zeelandă a modificat două legi care interzic adoptarea de nume ce includ titluri oficiale, ranguri, termeni ofensatori, cifre, simboluri sau orice nume mai lung de 70 de caractere (inclusiv spații).

Watkins spune că nu regretă decizia sa.

"Dacă aș fi suficient de nebun să îmi schimb din nou numele, ar trebui să renunț la 98 % dintre ele din cauza noilor legi și aș pierde recordul mondial Guinness – ceea ce era și scopul", a afirmat el.

Datorită legilor noi, moștenirea lui rămâne protejată – cel puțin în Noua Zeelandă.

Alte locuri cu legi stricte privind numele

Noua Zeelandă nu este singura țară cu reguli stricte referitoare la numele oficiale.

Islanda

În Islanda, indivizii sunt limitați la trei prenume, toate supuse aprobării unui comitet de denumire, care se asigură că acestea respectă alfabetul islandez, regulile gramaticale și standardele culturale de adecvare.

Japonia

Japonia a avut un caz celebru în 1994, când o familie a încercat să-și numească fiul Akuma (care înseamnă "diavol"). Guvernul a intervenit, declanșând o dezbatere publică privind rolul statului în alegerea numelui. După o lungă luptă juridică, familia a renunțat la nume.

Portugalia

În Portugalia, părinții trebuie să aleagă dintr-o listă de nume pre-aprobate, care respectă ortografia tradițională portugheză. De exemplu, numele Tom este permis doar în forma sa portugheză Tomás. Un nume complet poate include maximum două prenume și patru nume de familie.

Danemarca

Danemarca folosește, de asemenea, o listă oficială de nume aprobate. Orice variantă care nu se regăsește pe listă necesită o aprobare specială.

Suedia

În Suedia, prenumele trebuie aprobate de Agenția Fiscală, care poate respinge numele considerate ofensatoare. În plus, în cazul schimbării numelui, cel puțin unul dintre numele originale trebuie păstrat.

Numele complet al lui Laurence

Laurence Alon Aloys Aloysius Alphege Alun Alured Alwyn Alysandyr Ambie Ambrose Ambrosius Amias Amiot Amyas Anders Andre Andrea Andreas Andrew Andy Aneirin Angoială Anleifr Anthin Anthony Antonio Aonghus Aqob Archibald Arinwald Arinwulf Arnwulf Arn Arnph Arnauld Artur Arnauld Asmundr Auberon Aubert Aubrey August Augustine Augustus Austin Auveray Avery Avery Awstin Aylbricht Aylmer Aylwyn Aymie Baldassare Baldavin Baldewyne Baltasar Balthasar Bannerjee Barnabas Barnaby Barnard Bartelemieu Barthelemy Bartholomew Bartle Bartlemey Bartley Bartley Baudkin Bear Bastian Bartolome Be Bazara Belize Belshazzar Benedetto Benedict Benedictin Bennett Benito Benjamin Beornheard Beppo Berahtraben Bernard Bernardo Bertie Bertram Bertrand Bjorn Bodwine Boisil Boris Boswell Boudewyn Bram Brandan Brenainn Brennan Bruce Brush Cadog Cadwaladr Cadwallon Caecilius Caesar Caioneach Caius Calvin Canice Caomhghin Caractacus Caradoc Caradog Caratacos Carl Carlo Caspar Ceadda Cecil Cedd Cedric Cedrych Cennydd Cenred Ceorl Ceorl Ceorl Ceorl Abel Absal Adam Adam Absal Absal Adam Adam Abel Absal Ade Adrien Adriaen Adrian Adrianus Aegidius Aelfheah Aelfraed Aelfric Aeneas Aethelbeorht Aethelmaer Ailin Alaksandus Alasdair Alastair Alawn Albanus Albanus Albany Albe Alberic Albert Albertus Albery Albin Albrecht Albyn Aldo Aldous Aldred Aldus Aldus Aleister Alexander Alexandre Alexandre Alex Alexandre Albe Godafrid Godefrith Godfrey Godric Godwin Goffrid Gottfried Gowin Guarin Guarinet Guido Guilliame Guillot Gus Guy Gwalchmai Gwatcyn Gwylim Gwyn Gwythyr Hadrian Haerveu Hagtar Hal Halbert Hank Hannibal Hans Harbert Harivig Harold Harry Harvey Hasli Havelock Hebel Hector Heinz Helier Henri Henric Herbert Herebeorht Hereward Hernando Herve Hew Hieronimo Hieronymus Hieronymus Hilarion Hilarion Hobartus Hobartulo Hobartulo Horace Horatio Horatius Hosea Houard Hreodberorht Hrodebert Hrodland Hrodric Hrodulf Hrothgar Hu Hubard Huber Hubert Huvarn Hygebeorht Iachimo Iago Ianto Ibhor Idnerth Idris Idwal Idwallon Ifor Ingilrammus Ioannes Iolo Iorwerth Iorwerth Jacob Jaco Iricus Iskander Israel Javo Jaco Iricus Iskander Israel Jakobos James Jaquee Jas Jasper Jeames Jefferson Jeffery Jehoshea Jeremiah Jeremy Jerfast Catiline Cato Cavan Celestine Celynen Ceneu Ceri Cerwyn Ceured Chiero Cheney Cherry Chesney Chester Chrysander Chrysogonus Chrysostom Cincinnatus Clairmond Clark Clay Cledwyn Corydon Cosimo Cosmo Courtenay Clydri Courtney Conventry Cranog Coel Colley Comyn Conchubhar Culver Curran Cynan Cynddelw Connor Conroy Corbett Cynfael Cynfael Cynfor Cynforn Cynforn Cynforn Cynforn Cynfor Cynyr Cormac Cornelius Cornell Dacre Dagobert Corney Dallas Dalton Dana Dante Daphnis Darius Darragh Darryll Deane Dedwydd Delano Demetrio Demetrius Demosthenes Denham Denholm Denman Deodatus Derfael Derwent Grismond Griswold Grover Gruffydd Grugwyn Gunther GustaveGustavus Guthrie Gwaednerth Gwern Gwesyn Gwion Gwyddon Gwyddon Gwylfai Gwynfor Gwynllyw Haakon Habakkuk Hacon Hadley Hadwin Hafiz Haggai Halbert Haldane Halden Halmar Ham Hamam Hamilcor Hamilton Hamlet Hamlin Hammond Hamon Hamon Hananiah Hannoh Hanno Harley Harley Hardwin Harley Harley Harley Hart Heathcoat Heber Heddle Heddwyn Hedley Hefin Heilyn Helmut Hengist Heracles Herbrand Hercules Hermann Herod Herrick Hezekiah Hiawatha Debert Hildebrand Hildred Hildreth Hilkiah Hiram Hobart Holden Holger Holly Holman Homer Hope Eusebius Eutyches Evander Evaristus Farqumond Ezekiel Fard Farqumond Farquiel Fara Farqumond Ezechiel Farqu Fidel Filmer Finlay Firmin Fitzroy Flavian Fletcher Flint Flobert Florence Florentius Florian Flory Flurry Folko Forbes Ford Fortunagus Foster Franchot Freeman Freer Frith Fulbert Fulcher Fulco Fulke Fulvian Gad Gamaliel Gamel Ganymede Garbett Garcia Gardner Garland Garmon Garold Garrett Garrick Gaston Gaylord Gemmel Geraint Gerbert Gerbold Gerontius Gershom Gerwyn Gethin Gildas Gilean Gillian Gilmour Gilroy Glanmor Glaucus Gofanville Gower Argus Grwy Grwy Grenville Ariel Aristarchus Aristides Aristocles Aristotel Armand Armin Artemus Arthfael Asaph Ascelin Ashcroft Asher Asketil Astrophel Athalaric Athanasius Athelstan Atherton Atlas Aulay Aurelius Auryn Avenel Averil Axel Aylward Aymon Azar Azarias Baldris Bancroft Banquo Barak Bay Barclay Bardell Patul Bardell Patul Bardell Bedivere Bedver Bedwin Bedwyr Beli Beniah Benno Bentley Berenger Bergen Bernardino Berry Berthelm Berthold Bertwin Beynon Biddulph Bing Bladud Laban Lachlan Ladislas Laird Lamech Landry Langley Latimer Lazarus Leander Lear Leigh Leland Lemuel Lennox Leofric Leofwin Leonidas Leontyne Leroy Lester Levin Lincoln Lindo Lindsey Linwood Lleufer Llywarch Logan Lon Lovell Lovell Lowell Lubin Lucretius Ludold Lupin Lycidalen Lycidalen Lycurandman Lycurondo Mabon Marcarius Machutus Maelgwyn Maelrys Malachy Malchus Maldwyn Malise Malvin Manasses Mandel Mander Manfred Manley Manoah Mansel Manuel Manville March Mario Marius Marlon Marlow Marly Marmion Matematică maritială Mauger Maynard Medwin Meilyr Meirion Melmoth Melville Melvin Winyston Wylthuc Xavier Wyltec Yorath Yorick Ystffan Yuri Zaz Abdiel Abelot Abiah Abiathar Abiel Abimelech Abiud Achilles Adair Addis Adelgar Adelpho Adiel Adin Adlai Adna Adolphus Adonis Adrastus Aelhaearn Agamemnon Agathenor Agathon Aidan Ajax Alard Alaric Alden Aldhelm Aldis Aldric Aldwin Alfonso Alroy Alston Alton Alva Alvan Alvery Alvis Amadeus Ambler Amery Amfrid Amory Amund Amyntas Ananias Anarawd Anarawd Anastasius Anchitelius Androcel Anchitelus Androcel Anchiel Anstice Antinous Anton Aquila Archelaus Archer Arhimede Merrell Merton Meshullam Meyer Milburn Militiade Millard Milton Mitchell Modred Moelwyn Monroe Mordecai Mordeyrn Morse Morton Morys Mostyn Murphy Myron Naaman Nahum Napoleon NarcisNehemiah Nennog Neot Nestor Netis Newel Newton Nicander Nicanor Nico Nicomede Niger Nils Ninian Noah Nolan Norbert Norris Norval Norwood Obadiah Obed Odell Odo Offa Ogden Ogier Oman Omar Onesimus Onllwyn Oran Orsino Orvil Oswin Othiniel Otto Otway Padarn Palmer Pancras Parker Parry Patroclus Payton Pelham Penrod Uriah Uriel Urien Uzziah Valerian Valmond Vaughan Vere Vernon Vibert Virgil Vitalis Vladimir Vychan Wade Wadsworth Walcott Waldemar Waldeve Waldo Walford Walmar Walmund Walstan Waltheof Ward Ware Warwick Wayland Welland Wendell Wernher Wesley Whitney Wigram Wilbert Wildford Wilford Wildon Willis Willoughby Wilpert Wimund Windsor Winthrop Winwood Woldemar Woodrow Worth Wulfric Wulfstan Wyatt Wybert Wyndham Wynford Wystan Xenophon Yardley Yeo Yestin Ynyr Zadok Zeno Zephaniah Paul Pavel Payn Pearse Pedro Pelagius Pentecost Pepe Perce Perceval Peredur Perkin Perry Persefall Peter Philip Philpot Phytheon Pierce Pierre Piers Plautus Powle Primus Prințul Quartus Quintin Radulf Raedmund Raedwulf Rafael Raganwald Raginmund Ramon Ranald Randal Randolph Randwulf Randy Rannulf Raoul Raphael Raphael Rasmus Rasmus Radwulf Reginal Raoul Raphael Raedmund Raedwulf Rhicert Rhisiart Rhuadrhi Rhydderch Rhyence Ricardo Ricehard Rich Richard Ricohard Rieuk Rinaldo Robert Robin Roderick Roderigo Rodolphe Roegnvaldr Roger Rolland Ronald Rosser Rotbert Rouland Rowl Roy Ruaridh Rudolph Rufus Rumty Rupert Rupprecht Rurik Samuel Sandro Sandro Saul Saunder Secuin Secundo Secundo Sebastian Scipion Secudin Secudin Seissyllt Seissylt Seithenyn Septimus Sextilius Sextus Seymour Shane Si Siarl Sidney Sil Jerome Jeronimo Jerry Jesse Jevan Jim Joceus Jochanaan Jocosus Joe Johann John Jolanus Jollan Jolyon Jonathan Jonathus Jonty Jos Jose Joseph Joshua Jozef Juan Jules Julianus Julius Juscelino Kai Karel Karl Karolus Kaspar Keith Kenneth Kentigern Kester Khooroo Kiki Kilian Regele Klaus Konrad Kuno Kunovals Kunz Kurzel Lambart Lambart Lambard Lambart Lambart Lambart Lancelin Lancelot Landebert Lanty Larking Larry Lars Launcelot Laurentius Lee Leon Leonardo Leopold Lew Lewis Lewlin Liam Linnell Lionel Llelo Llewllyn Lloyd Lodovico Lodovicus Lodowick Lorcan Loren Lorenzo Lothair Lothar Lothario Loukas Lowrie Lowther Loys Lucan Lucanus Lucentius Lucentius Luvianus Lush Luther Lutwidge Lyn Macsen Mackenzie Madoc Madoch Maelmor Maerwine Magnus Mahon Maidoc Malcolm Manus Maolmadoc Maolmuire Mar Marcantonio Marcel Howell Humbert Hyancinth Hyman Hywel Icarus Ichabod Iestyn Ieuan Ignatius Ilbert Illtyd Immanuel Inigo Inir Ionwyn Ira Irfon Irwin Isembard Ismael Isidore Islwyn Issachar Isumbras Ithamar Ithel Jbez Jairus Janus Japheth Jarewd Jason Jay Jedidiah Jedidiah Iehomyjaf Iehoshaphat Jehu Iehoshaphat Joachim Joel Jonah Jorah Joram Jordan Joris Josaphat Josiah Jotham Jovian Junior Justin Kamper Kane Keane Kegan Kendall Drick Denelm Kennard Kent Kenward Kenyon Kerry Kieran Kim Kimball Kingsley Kirby KottoBlaise Blake Blasius Bleddian Bledig Bledri Bleiddud Blythe Boaz Boleslav Bonamy Bonar Bonaventure Boniface Boone Booth Botolph Braden Bransby Brewster Brice Brinsley Britus Brocard Brocas Broderick Bruin Brutus Brychan Burl Byron Byss Cadell Cadell Cadeyrn Cadeyrn Cadeyrn Cafad Cadfor Cadfor Cadfr Cadmawr Cadmus Cadogan Cador Caleb Calvert Cameron Camillo Camillus Campbell Canute Carey Carney Carlton Carlyle Carmichael Carter Casimir Cassian Silas Silvanus Silvester Silvius Sim Simon Sion Sior Sitsyllt Sixtus Somerled Somhairlie Spencer St Clair Steen Steve Stewart Stiobham St John Tallia Temai Temai Sylvalls Syllt Terentius Tertullianus Terye Tewdwr Thaddeus Theo Theophilus Theophrastus Theotimus Theudobald Thierry Thiudoricus Thomas Thomasin Thos Thurstan Tibald Tibert Timotheus Tobiah Tobias Tom Tomaltach Tony Trefor Tristan Tudor Tumelty Turlough Tybalt Ulysses Umphry Uwen Valentinus Vaslav Vassily Vitus Waclaf Walahfrid Waldhar Walt Warner Washington Wealdhere Wenceslas Wilf Wilfroy Wilhelm Wilkins Will William Willibald Willibrard Willihold Wilmot Cerdicceredig Cesar Chad Chariovaldus Charlemagne Charles Charly Chas Chauncey Cheyenne Chilla Chlodovech Chlodowig Chlotar Chollie Chris Christian Christopher Cicero Cis Clarence Claudius Clem Clifford Clim Clive Clotaire Clovis Coemgen Colm Colum Columbia Conalconan Conrad Conradin Constans Constantine Contele Crispian Cristobal Cristoforo Cunobelin Curt Cuthbeorht Cutbbert Cuthman Cuthred Cuthwin Cyndeyrn Cynebil Cyriack Cyriacus Cyro Cyrus Cystenian Dahi Dai Dakin Dan Dandy Daniel Danill Danilo Dannet Dathi David Davy Deakin Decimus Decius Dederick Deiniol Deio Dekker Dennis Denzell Derek Dermot Mesmonddewi Diarmaid Diarmit Diarmuid Dick Dickey Dickon Didymus Diederik Diego Dietrich Dionis Dyonysios Dionysius Dionysos Dionysus Diot Dirk Dodavehu Dodge Dodge Domine Dom Domendh Domingo Doney Dodge Doney Dom Domendh Domini Dom Doug Dougal Douglas Drostan Drustens Drwst Drystan Duda Dudley Dugald Duke Dumnorix Selby Selwyn Senior Serle Seth Seton Seward Sewell Shallum Sherlock Sherman Sherwin Sholto Siegfried Sighelm Sigmund Sigurd Sigwald Siward Socrates Solomon Solon Somerset Somerset Sophocles Stanton Stanford Stanford Stanford Stanford Sulwyn Sumner Sweyn Swithin Sylgwyn Talbot Talfryn Taliesin Tamar Tancred Tangwyn Taylor Teague Tecwyn Tegyd Thane Theodosius Theron Thorgeir Thorkil Thornton Thorold Thorwald Thorpe Titus Torquil Tostig Trahaiarn Traherne Travers Trelawney Tudwal Tullius Tunstan Sunstell Uchtred Uffa Ughtred Uffa Ughtred Ulrick Upton Urban Eachan Eadgar Ealdfrith Eamonn Earl Eberhard Ebert Ebrard Eburhard Eburhard Edgar Edmond Edmund Edmund Edom Edom Edom Edred Eleazul Edom Elihu Ilie Eliseu Elisha Elmer Elmo Elphege Elshender Ely Emrys Eneas Engelram Enguerran Enoh Enog Eoforheard Komatsu Takahama Kitano Peregrine Perseus Petrock Phanuel Pharamond Phelan Philander Philaret Philemon FiletusPhilibert Philopater Phineas Phoebus Pilgrim Piran Pius Plantagenet Platon Polycarp Pomeroy Pompey Powys Prescott Preston Probus Prosper Prospero Pwyll Queron Quillion Quincy Quinn Radcliff Radford Raleigh Ralston Ramsey Ranger Rayner Redwald Remigius Renatus Renatus Rene Renfredin Rhewenn Rhedeny Rhein Romeo Romuald Romulus Romwald Ronan Roscoe Royal Rudyard Russ Rutherford Sabine Sacheverell Sadoc Saladin Salomon Salvator Samson Sandford Sawyer Saxon Scholem Schuyler Scott Searle Seba Sebag Sebald Sebert Sedgwick Sefton Derwin Desideratus Despard Dexter Digby Digby Diggory Doane Domond Doane Doane Domond Doane Doane Domond Duff Durward Dusty Dyfan Dyfrig Dynawd Eben Ebenezer Edan Edbert Eden Edlin Edmead Ednyfed Edric Edsel Edwald Edwy Egerton Egmond Einar Eiros Elaeth Eldad Eldon Eldrid Eldwin Elfed Elgar Eliab Elian Elidr Eliezer Eliphalet Elkanah Ellard Ellery Elmo Elon Elphin Elred Elson Elton Eoghain Eoghan Eoin Eorconbald Eral Erasmus Erastus Erkenwald Ern Ernald Ernald Eurn Ernald Eurn Eustad Eustad Eurn Ernold Eustad Eustad Eustad Eustad Eustad Ern Ewan Ewart Eyrekr Fabius Fearghas Felis Felix Ferdinando Fernando Fingal Finn Fithian Fluellen Fran Francesco Francis Granco Franklin Frederick Freodhoric Frey Friedrich Fyodor Gabay Gabriel Baius Balahad Garin Garnier Gaspar Gaudfridus Gauvin Gawain Gene Geoffrey George Gerald Gerallt Gerard Gereminus Gerhold Germinus Gile Germinus Gillecriosd Gilow Giovanni Giraldus Girioel Gisfred Gisilbert Giulio Penrose Penwyn Nakamura Katayama Masakazu Sawa Hajime Abiko Hiroyuki Sasaki Matsumoto Gunjishima Takashi Sato Aniseto Mesake Yoshio Arikawa Masa Nunn Hirosaki Seto Yoshiro Tadashi Shal-Tan-Hu Shinichi Gregory Abelard Waterford Vipont Vohlin Tyrol Von-Ulrich Whitby Wandsworth Mailly Oldham Thomas-Mthun-Mthun Sabuto Ox Urlwin Xavier Xenos Zabros Fairfax Bigglesworth Garnet Lovelace Nada Nunu Sentanu Bergstrom Dale Ito Melchior Melmidoc Merlin Meurig Meurisse Miall Micah Miguel Mihangel Mihiel Milberht Miles Milhard Milo Milon Moesen Mogga Montague Montgomery Monty Moray Morcant Morcant Morgan Morien Morien Morus Mosdin My Morien Nam Nardie Neil Nelson Neville Nial Nicco Nicholas Nicodemus Nicolo Nigel Nigellus Nikolai Niul Njal Noel Nonus Nor Nowell Nye Nygelle Oberon Odysseus Offers Olafur Olave Oliver Onuphrios Orazio Orlando Orson Osbert Osborn Oscar Osewald Osgar Osmund Osric Ossian Oswald Ovin Owain Pablo Padraic Parzifal Paschal Pascoe Peniamina Samoa Fa Afetai Fereti Siaki Siakisone Iakopo Μataio Ioane Isaako Samoia To A Tipa Marila Anea Saaako Pule Mikaele Togiola Tausili Faalogo Laasia Ulusese Magalei Felise Suni Sio Masani Filipo Alapati Penisone Siaosi Tanielu Tanuvasa Sefo Lakisa Peti Galuega Roma Elvis Embert Emil Emmanuel Emory Enan Enos Ephraim Erskine Erwin Esdras Esland Ethan Ethelred Eubuled EtheldEurwyn Marcello Marcellus Marco Maredudd Margetud Marmaduke Martel Martinet Martinus Martlet Marvin Mathieu Mattathiah Matthaeus Matthew Matthias Mauritius Maximilian Maximus Tofu Tui Sua Nifae Samuelu Misikei Sinapati Sani Falemoa Tito Fouina Atele Atele Tavita Aperaamo Apelu Apelu Samitau Ioselia Mamonaa Ensa En Valera Teila Iosua Liahona Viliamu Vena Farani Vasa Tofi Taleni Tufuga Tamilo Arona Faleni Manatua Taufao Faatali Herota Hipa Uilifoti Jerome Isaia Mosaea Helamana Ominae Alema Setema Aukuso Salima Lolesio Esau Atinae Lokeni Saena Sitivi Kilisi Taufao Faatali Esaia Fiifai Esaia Molimau Ionatana Ieriko Vito Tupu Vai Leota Laulu Alofa Abdula Mohammed AZ2000 Marama Kino Tino Whakamatautau Ata Titiro Kalwhakamatautau Tauira Pai Tou Whakaritenga Rawe Haunga Hoko Tiko Hei Mahi Hahua Manene Hora Tumanako Pahi Tau Matatau Ki Whakamarama Paku Mahi Kino Toro Tangata Puare Totoro Maro Nui Nukuhanga Tinei Pirau Apo Apo Niku Tango Moni Pirau Kanhohi Angohi Kimi Wheketere Mawhe Hemo Kiritea Paki Patupaiarehe Whakapono Pono Taka Hinga Teka Whanau Wa Matekai Rongonui Kowhiushiu Piwaiwaka Mamao Hokai Haere Ra Poroporoaki Pamu Kaimahi Pamu Patero Ko Atu Horo Nohopuku Hinu Momona Tukunga Iho Makau Mawhawamo Iho Papa Matatoa Hakari Kura Pepuere Ngoikore Whangai Rongohia Whawha Hihi Tua Koroke Uwha Wahine Τaiepa Kopiro Rauaruhe Wheki Aruhe Whakawhiti Harakeke Muka Puruhi Whati Piriho Kaupapa Kikokiko Pingore Purehua Koemi Mata Manu Poito Takawe Kahui Ρokai Tupapa Wepua Tino Miharo Miharo Kanoki Segravvene Lordul Ryzrowell Segraven Segravven Schaffhausen scoțianul Tiberius Le Giles Bourbon Tyrhwhitt Wakefield Arundel Arthur Abergavenny Episcopul Augsburg Beaulincourt Aldenham Watkins.