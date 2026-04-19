Cel mai lung tren din lume a intrat în Cartea Recordurilor cu 682 de vagoane și peste șapte kilometri lungime

Recordul a fost stabilit pe 21 iunie 2001, în Australia de Vest, de compania BHP Iron Ore. Foto: Profimedia Images

Un tren de proporții uriașe a intrat în istorie drept cel mai lung și mai greu construit vreodată, stabilind un record care pare greu de egalat chiar și astăzi, potrivit Guinness World Records.

O „coloană” de fier de peste 7 kilometri

Trenul avea o lungime impresionantă de 7,353 kilometri și era format din 682 de vagoane încărcate cu minereu, fiind împins de 8 locomotive diesel-electrice extrem de puternice.

Lungimea sa depășea distanța dintre multe orașe mici, fiind practic, un „șarpe” de metal întins pe kilometri întregi.

Aproape 100.000 de tone

Pe lângă dimensiune, trenul a stabilit și recordul pentru greutate: 99.732,1 tone metrice, devenind cel mai greu tren din istorie.

În total, avea nu mai puțin de 5.648 de roți, o cifră care ilustrează perfect amploarea proiectului.

Un traseu de sute de kilometri

Gigantul feroviar a parcurs o distanță de 275 km, de la minele Newman și Yandi până la portul Port Hedland, unul dintre cele mai importante centre de export de minereu din lume.

Acest tren nu a fost construit doar pentru a impresiona, ci și pentru a testa un nou sistem de control feroviar.

Tehnologia permitea ca un singur mecanic, aflat în locomotiva din față, să controleze toate celelalte 7 locomotive, chiar dacă acestea erau distribuite de-a lungul trenului la distanțe de aproape un kilometru una de alta.

Locomotivele folosite au fost modele General Electric AC6000CW, printre cele mai puternice din acea perioadă.