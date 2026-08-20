Cel puţin 100 de morţi după ce o mină de aur s-a prăbușit în Republica Centrafricană

Cel puţin 100 de morţi după ce o mină de aur s-a prăbușit în Republica Centrafricană. FOTO: Colaj foto X

Peste 100 de persoane au murit după ce o mină de aur improvizate dintr-un sat din vestul Republicii Centrafricane s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren, au anunțat miercuri autoritățile locale și lucrătorii umanitari, scrie The Guardian.

Alunecarea de teren s-a produs marți după-amiază în satul Zamboye, situat la aproximativ 50 de kilometri de orașul Baboua și în apropierea graniței cu Camerun. Imagini publicate pe rețelele sociale par să surprindă o alunecare de teren peste un grup de oameni, cel mai probabil mineri, și îi acoperă.

Un comunicat al procurorului local arată că numeroase persoane au rămas prinse sub masa de pământ, fără să precizeze numărul morților. Gervais Ganagoroh, un voluntar al Crucii Roșii implicat în operațiunile de salvare, a declarat însă miercuri pentru agenția Associated Press că peste 100 de cadavre au fost recuperate. Bilanțul a fost confirmat pentru Reuters și de un oficial al unei asociații miniere locale.

At least 107 miners were killed and many others were trapped in a gold mine collapse in Zamboye, a border village between Cameroon and the Central African Republic.



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Presa locală a relatat că autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Un alt procuror din Baboua a declarat că incidentul ar fi fost provocat de "prăbușirea mai multor galerii subterane în care lucrau minerii". "Pământul s-a surpat complet și i-a îngropat pe oameni", a declarat pentru AFP Cedric Mbango, un miner aflat la fața locului. El a descris incidentul drept "catastrofal".

Salvatorii încearcă să recupereze trupurile victimelor și să găsească supraviețuitori printre mineri, despre care se crede că sunt cetățeni ai Republicii Centrafricane și ai Camerunului. Autoritățile din regiunea de est a Camerunului au anunțat că cel puțin trei dintre cetățenii țării au fost identificați printre victime.

Guvernatorul regiunii, Grégoire Mvongo, a declarat miercuri pentru postul public de radio că lucrează "în strânsă colaborare cu colegii noștri centrafricani pentru a gestiona urmările acestei tragedii".

Bertrand Be Yangué, membru al consiliului tinerilor din Zamboye, a spus că "ar fi un miracol să fie găsiți în viață". "Suntem îndurerați și profund afectați când vedem cum tineri și tinere își pierd viața după ce au venit la mine pentru a-și salva familiile de la disperare", a adăugat el.

Bilanțul victimelor ar urma să crească pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, a mai spus Yangué.

Site-ul centrafrican Corbeau News a relatat că în operațiunile de recuperare sunt folosite utilaje grele, inclusiv tractoare. Acestea ar putea pune în pericol salvarea persoanelor care se mai află în viață sub masa de pământ.

Nu se șie câte persoane erau exact în mină în momentul prăbușirii.

Exploatările miniere improvizate de mici dimensiuni sunt răspândite în mai multe regiuni ale Africii, deși sunt interzise prin lege. Lipsa locurilor de muncă îi determină pe mulți bărbați să lucreze în mine abandonate sau neutilizate pentru a-și câștiga existența. Aceste exploatări funcționează adesea fără măsuri adecvate de siguranță, ceea ce provoacă accidente repetate. Numai în acest an, cel puțin 40 de persoane au murit în mai multe accidente miniere produse în Republica Centrafricană.