Cercetătorii au găsit artefacte vechi de 600 de ani în cuiburi de vulturi din Spania

1 minut de citit Publicat la 07:00 11 Oct 2025 Modificat la 07:00 11 Oct 2025

Unele dintre aceste obiecte sunt vechi de peste 650 de ani / sursă foto: Sergio Couto/Margalida et al., Ecology, 2025

O descoperire neobișnuită i-a uimit pe cercetătorii din Spania. În cuiburile unor vulturi au fost găsite sute de artefacte umane vechi de peste 600 de ani.

Cercetătorii au studiat 12 cuiburi mari, construite în peșteri și pe stânci, și au descoperit aproape 2.500 de resturi: oase de animale, bucăți de piele, coji de ouă, dar și 226 de obiecte create de oameni, scrie Greek Report.

Unele dintre aceste obiecte sunt vechi de peste 650 de ani

Printre ele se numără un pantof din piele de oaie, o praștie împletită din iarbă, o suliță de lemn, o bucată de piele de oaie pictată și fragmente de coșuri.

„Aceste cuiburi au acționat ca niște muzee naturale”, au scris autorii studiului.

„Datorită solidității structurilor cuiburilor de vultur bărbos, acestea au conservat material istoric în stare bună”, au mai menționat aceștia.

Cercetările au arătat că unele dintre aceste obiecte sunt vechi de peste 650 de ani.

Datorită locului unde erau cuiburile - adăpostite și uscate - obiectele s-au păstrat surprinzător de bine.

Vulturul bărbos adună în cuib oase și alte lucruri găsite în jur, iar de-a lungul secolelor a strâns și multe obiecte folosite de ciobani sau localnici.

Cercetătorii au mai precizat că descoperirea le oferă o imagine rară despre viața oamenilor și a naturii din sudul Spaniei de acum sute de ani.