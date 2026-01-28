China a construit, doar în ultimii patru ani, mai multe capacităţi energetice decât întregul sistem american

China are cel mai ambiţios program din lume pentru construcţia de reactoare nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producţia de energie a Chinei cunoaşte un boom fără precedent la nivel mondial, în contextul în care Beijingul încearcă să asigure aprovizionarea instalaţiilor mari consumatoare de energie, care sunt esenţiale pentru dominarea industriilor emergente ale viitorului, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Anul trecut, gigantul asiatic a adăugat 543 de gigawaţi de noi capacităţi de producţie, de toate tipurile, conform conform cifrelor publicate miercuri de Administraţia Naţională a Energiei (NEA). Este vorba de o cifră cu 12% mai mare decât toate centralele electrice din India la sfârşitul anului 2024. De asemenea, noile capacităţi de producţie pe care China le-a construit de la sfârşitul anului 2021 şi până în prezent sunt mai mari decât întregul sistem energetic american.

Obiectivele preşedintelui Xi Jinping sunt acelea de a asigura o aprovizionare cu energie stabilă şi abundentă, de a limita dependenţa de importurile de combustibili şi de a oferi un avantaj competitiv industriilor în creştere şi avide de energie, precum inteligenţa artificială, producţia de roboţi şi materialele avansate - tocmai într-un moment în care cresc îngrijorările că aceste sectoare ar putea fi constrânse în SUA de lipsa energiei electrice ieftine.

„Dezvoltarea de noi capacităţi rămâne foarte puternică, cu cifre super robuste care depăşesc record după record. Prioritatea este securitatea aprovizionării, precum şi oferta de energie la preţuri competitive”, a declarat Michal Meidan, analist la Oxford Institute for Energy Studies.

China are cel mai ambiţios program din lume pentru construcţia de reactoare nucleare

China dezvoltă toate sursele de energie. Energia fotovoltaică a reprezentat mai mult de jumătate din noile capacităţi adăugate anul trecut, în timp ce parcurile eoliene şi centrale pe cărbune şi gaze naturale au fost, de asemenea, la niveluri record, conform datelor NEA. Energia nucleară şi cea hidro au înregistrat creşteri mai mici, dar sunt pregătite să joace un rol mult mai important în viitor.

În paralel, China are cel mai ambiţios program din lume pentru construcţia de reactoare nucleare şi intenţionează să construiască, în Tibet, cea mai mare centrală hidro din lume. Construcţia instalaţiei de 167 de miliarde de dolari a început oficial în luna iulie 2025.

„SUA s-ar putea confrunta cu un blocaj”

Comparativ, adăugarea de noi capacităţi în SUA a fost mult mai lentă, după ce cererea de energie electrică a părut să atingă un vârf în urmă cu câteva decenii. Acum, SUA are probleme în a acoperi cererea de electricitate a centrelor de date, care sunt avide de energie, în urma dezvoltării rapide a inteligenţei artificiale, ceea ce a lăsat pieţele de energie electrică foarte tensionate, a declarat Samantha Dart, analist la Goldman Sachs Group Inc.

„SUA s-ar putea confrunta cu un blocaj, în timp ce China nu pare a fi deloc blocată. Poziţia de lider în cursa inteligenţei artificiale, care se află acum în mâinile SUA, s-ar putea muta în timp către China”, a spus Samantha Dart.

China şi-a extins continuu sistemul energetic începând din anii 1990, dar la baza celui mai recent boom stau, cel mai probabil, o serie de situaţii de penurie de energie electrică din anii 2021 şi 2022. Începând din 2023, noile capacităţi adăugate au fost de peste 400 de gigawaţi pe an, comparativ cu aproximativ 150 de gigawaţi pe an în precedenţii şase ani.

Beijingul trebuie acum să decidă în ce direcţie vor evolua lucrurile în viitor. Adăugarea de noi capacităţi uriaşe de energie eoliană şi fotovoltaică a copleşit uneori reţeaua electrică. Şi chiar dacă ţara construieşte noi termocentrale pe cărbune, toată energia curată nouă înseamnă că acestea sunt utilizate mai puţin.