Cină de gală de la Milano pentru lideri din toată lumea sosiți pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026

Cina de gală patronată de preşedintele Italiei Sergio Mattarella va avea loc va avea loc la Fabbrica del Vapore de la Milano. Sursa foto: Getty Images

Milano devine pentru o zi capitala lumii, pentru că pe 5 februarie sosesc cei mai importanţi lideri politici ai lumii pentru festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026. Joi seară este programată cina oficială patronată de preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, la care vor participa 500 de invitaţi din întreaga lume printre care 14 șefi de stat, 8 prim-miniştri şi 7 membri ai familiei regale.

Evenimentul cheie al zilei de astăzi va avea loc la Fabbrica del Vapore de la Milano, relatează La Repubblica. Printre sosirile confirmate până în prezent se numără 14 şefi de stat, mai precis din Italia, Germania, Albania, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Bosnia, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Elveția și Georgia, 8 prim-miniștri (din Serbia, Grecia, Austria, Olanda, Finlanda și cele trei republici baltice), secretarul general al ONU, Antonio Guterres, monarhii Belgiei, Olandei, Norvegiei și Suediei, Prințul Albert de Monaco, Marele Duce de Luxemburg, Emirul Al Thani al Qatarului și Regina Suthida a Thailandei. Din partea Statelor Unite ale Americii vor fi prezenţi vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio. În plus, sunt așteptați miniștri, demnitari, parlamentari și diplomați. Din partea Italiei vor participa preşedintele Sergio Mattarella şi premierul Giorgia Meloni.

O mare parte din liderii politici şi membrii familiilor regale care vor fi prezenţi în această seară la cina de gală, vor participa şi la ceremonia de deschidere de la San Siro programată pentru 6 februarie, la ora 21:00. Iată câteva dintre personalitățile de renume mondial care vor sosi pentru a urmări parada sportivilor și a delegațiilor de la Jocurile Olimpice de la Milano- Cortina: vicepreședintele american J.D. Vance, cancelarul german Friedrich Merz, emirul Qatarului Tamim bin Hamad al-Thani, prințesa Anne a Angliei (prim-ministrul britanic Keir Starmer, cel mai probabil, nu va fi prezent), consilierul de stat chinez Shen Yqin, regele Willem-Alexander al Olandei, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, președintele polonez Karol Nawrocki și regina consortă Suthida Tidjai a Thailandei.

Participarea președintelui Emmanuel Macron de la Elysée rămâne neclară , acesta fiind deranjat de protocolul care l-ar plasa lângă JD Vance. Într-adevăr, locurile din tribună sunt aranjate în ordine alfabetică, ultimele două din rând reprezentând țările care vor găzdui următoarele două Jocuri Olimpice de iarnă: Franța 2030 și Salt Lake City-Utah 2034.

Şi diplomația spaniolă este pusă la încercare de incertitudinea încă nerezolvată din jurul prezenței Israelului: prim-ministrul Pedro Sanchez și-a anunțat de mult incompatibilitatea cu orice posibilă prezență de la Tel Aviv.

Meniul cinei de gală

Meniul pentru cina de gală de la Fabbrica del Vapore nu a fost anunţat oficial, așa cum este practica standard pentru evenimentele diplomatice de nivel înalt. Cu toate acestea, surse apropiate organizatorilor, citate de presa italiană, susţin că frații Cerea de la restaurantul Da Vittorio, cu trei stele Michelin vor asigura meniul din această seară. Aceștia se numără printre cele mai respectate nume din bucătăria italiană la nivel mondial.

Din punct de vedere istoric, succesele echipei de bucătari celebri includ asigurarea meniului pentru vizita Reginei Elisabeta a II-a la Milano în anul 2000 când aceasta a cerut o a doua porție de risotto alla Milanese și cina oficială oferită lui Barack Obama din 2017, precum și pentru mai multe evenimente muzicale și private internaționale majore.

Printre preparate se numără minestrone în stil milanez, risotto Carnaroli Gran Riserva cu șofran și reducție de ossobuco și mușchi de vită aromatizat cu mușețel și ierburi Monte Barro. Sala unde va avea loc cina oficială va fi amenajată cu flori albe, simbol al purității, eleganței și solemnității.