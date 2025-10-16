CNN lansează noul abonament „All Access” pe 28 octombrie

CNN a anunțat astăzi că noul său plan de abonament All Access va fi lansat pe 28 octombrie 2025 în Statele Unite, oferind publicului o platformă centralizată pentru jurnalismul CNN, inclusiv programe video live sau la cerere.

Disponibil pentru 6,99 USD pe lună sau 69,99 USD anual, noul abonament va oferi cea mai completă modalitate de a experimenta CNN printr-o gamă largă de produse digitale, disponibile pe web, dispozitive mobile și aplicații pentru televizoare. Abonații care aleg planul anual până la 5 ianuarie 2026 pot beneficia de un preț promoțional special de 41,99 USD pentru primul an.

„Nimeni nu acoperă lumea ca CNN. Cu această nouă ofertă de abonament, publicul nostru va avea acces la tot ce este mai bun din CNN pe toate platformele – inclusiv mai multe canale de transmisie live, jurnalismul nostru video distinctiv și toate articolele de pe CNN.com și din aplicația mobilă,” a declarat Alex MacCallum, Vicepreședinte Executiv, Produse și Servicii Digitale, CNN Worldwide. „Este un pas esențial în evoluția CNN, pe măsură ce lucrăm să oferim publicului experiența completă CNN într-un format care reflectă modul în care oamenii consumă știrile astăzi.”

Abonații All Access vor putea urmări o selecție de programe CNN live din SUA și internaționale; biblioteca premiată CNN Originals, cu peste 1.000 de ore de conținut, precum și cele mai recente serii originale CNN și filme CNN, disponibile în ziua următoare difuzării; programe video exclusive la cerere și materiale speciale realizate de jurnaliștii premiați ai CNN; evenimente live exclusive și toate articolele de pe CNN.com, inclusiv conținutul destinat exclusiv abonaților. Programul complet și oferta de conținut vor fi disponibile la lansare.

Această nouă ofertă de streaming va extinde produsul de abonament CNN existent, acum numit Basic, lansat în octombrie 2024, care oferă utilizatorilor acces nelimitat la articolele de pe CNN.com, la aplicația CNN și la conținutul exclusiv pentru abonați, precum reportaje și articole speciale.

Abonații actuali ai serviciilor TV prin cablu vor putea, de asemenea, să se conecteze și să acceseze noul produs de streaming fără costuri suplimentare. Totuși, abonații TV prin cablu vor trebui să se aboneze la nivelul Basic pentru a citi articole nelimitate pe CNN.

Pentru cele mai recente actualizări și informații, vizitați CNN.com/AllAccess.