Descoperire extraordinară: o comoară scufundată acum 300 de ani de un uragan a fost, în sfârșit, recuperată

2 minute de citit Publicat la 15:46 02 Oct 2025 Modificat la 15:50 02 Oct 2025

O echipă de salvare a descoperit o comoară de 1 milion de dolari la bordul unei epave vechi de 300 de ani în Florida FOTO: 1715 Fleet – Queens Jewels

Peste 1.000 de monede din aur și argint, în valoare de 1 milion de dolari, au fost recuperate de o echipă de salvare de pe epava unei nave spaniole scufundate acum mai bine de 300 de ani, potrivit autorităților americane.

Monedele au fost descoperite de căpitanul Levin Shavers și echipajul său pe epava unei nave care s-a scufundat în timpul unui uragan, în iulie 1715, în largul coastelor din Florida, conform New York Post care citează un comunicat de presă al companiei Queens Jewels, LLC, care deține drepturile de salvare asupra navei din 1715.

Aproximativ 1.000 de monede de argint numite „Reales”, cinci monede de aur denumite „Escudos” și alte artefacte rare din aur au fost găsite conservate sub „secole de nisip și mare”, a menționat compania.

Experții au estimat valoarea comorii la 1 milion de dolari.

Descoperirea face parte dintr-un total de aproximativ 400 de milioane de dolari în aur, argint și bijuterii pierdute când flota spaniolă s-a scufundat în timpul călătoriei fatidice prin care ducea bogățiile Lumii Noi înapoi în Spania, acest eveniment fiind „una dintre cele mai mari tragedii maritime” din istorie.

Prada îngropată de-a lungul coastei estice a Floridei în timpul furtunii i-a adus numele de „Coasta Comorilor”.

„Această descoperire nu este doar despre comoară, ci și despre poveștile pe care le spune”, a spus Sal Guttuso, directorul Queens Jewels.

„Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, lucrat și navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre acestea într-o singură recuperare este rară și extraordinară”, a adăugat Guttuso.

Monedele au fost bătute în coloniile spaniole din Mexic, Peru și Bolivia și încă păstrează date și marcaje lizibile după peste 300 de ani.

Starea bună a monedelor sugerează experților că ele ar fi putut face parte dintr-o singură încărcătură care s-a revărsat când nava s-a rupt în timpul uraganului devastator.

Monedele recuperate vor fi supuse acum unei „conservări atente” înainte de a fi expuse publicului în muzee locale din Florida.

„Fiecare descoperire ajută la reconstituirea poveștii umane și a flotei din 1715”, a adăugat Guttuso.

„Suntem dedicați să păstrăm și să studiem aceste artefacte astfel încât generațiile viitoare să le poată aprecia semnificația istorică”.