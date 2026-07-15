Compania de apă a virat, din greșeală, o sumă mare în contul unei cliente și n-a cerut-o înapoi: „Bucurați-vă de bani”

Compania de apă a virat, din greșeală, o sumă mare în contul unei cliente FOTO: Getty Images

O companie de utilități din Marea Britanie a transferat din greșeală aproape 7.000 de lire sterline (8.200 de euro) în contul unei cliente, iar eroarea a fost descoperită abia după intervenția publicației The Guardian.

Totul a început în luna mai, când partenera unui client Yorkshire Water a primit în cont peste 3.500 de lire sterline. Convins că este vorba despre o eroare, cuplul a încercat să anunțe atât compania, cât și banca. Cu toate acestea, reprezentanții Yorkshire Water au susținut că nu recunosc tranzacția și că nu cred că plata a fost efectuată de companie.

Situația s-a repetat exact o lună mai târziu, când în același cont au fost virați alți 3.300 de lire sterline. Nici de această dată compania și banca nu au oferit o soluție, iar, potrivit beneficiarilor, ambele instituții au tratat cazul foarte ușor, sugerându-le chiar să „se bucure” de bani.

Temându-se că ar putea fi vorba despre o tentativă de spălare de bani, cei doi au mutat întreaga sumă într-un cont de economii, fără a o cheltui, și au solicitat ajutorul publicației The Guardian.

În urma intervenției făcute de jurnaliști, Yorkshire Water a descoperit rapid cauza problemei. Datele celor două transferuri coincideau cu zilele în care compania își plătea angajații, iar investigația internă a arătat că un salariat își introdusese greșit noile date bancare în sistemul de salarizare. Astfel, salariile aferente a două luni au ajuns în contul partenerei clientului.

Rămâne neclar de ce angajatul respectiv nu a sesizat lipsa salariului timp de două luni și nu a raportat problema angajatorului.

După identificarea erorii, Yorkshire Water și-a recuperat banii și a oferit cuplului o recompensă de 100 de lire sterline, drept mulțumire pentru onestitate.

Cazul ridică însă și semne de întrebare cu privire la reacția băncii, care, potrivit legislației britanice, avea obligația de a investiga și facilita returnarea sumelor după ce beneficiarii au semnalat eroarea. Specialiștii atrag atenția că păstrarea sau cheltuirea unor bani primiți accidental poate constitui infracțiune în baza **Theft Act 1968**, legea britanică privind furtul.