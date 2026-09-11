Conservele de macrou din Marea Britanie nu mai conțin... macrou. Cu ce a fost înlocuit celebrul pește

2 minute de citit Publicat la 22:56 11 Sep 2026 Modificat la 22:56 11 Sep 2026

Macroul adevărat din Atlantic este exploatat excesiv. Foto: Getty Images

Conservele de macrou vândute în multe supermarketuri importante din Marea Britanie nu mai conțin... macrou. Furnizorul Princes a trecut la macrou chilian, care, în ciuda unui nume similar, este un tip de pește complet diferit, scrie The Independent, care citează Financial Times.

Macroul chilian are cu 100 de calorii mai puține/100 g și are aproximativ jumătate din cantitatea de omega-3 decât macroul adevărat. Nu doar informațiile nutriționale au stârnit controverse: consumatorii s-au plâns și de oase mai mari și de un miros metalic.

Atât Tesco, cât și Sainsbury's vând pește la conservă Princes, în timp ce alte supermarketuri importante, inclusiv Lidl și Waitrose, au început să renunțe la macrou proaspăt adevărat.

Acesta din urmă a invocat, în aprilie, îngrijorări legate de pescuitul excesiv și a declarat că produsele conservate sunt eliminate treptat în timp ce stocurile existente sunt vândute.

Mișcarea urmează un model similar în toată Europa, după așa-numitele „războaie ale macroului” dintre Marea Britanie, Norvegia, UE, Rusia, Islanda, Groenlanda și Insulele Feroe.

Potrivit Consiliului Internațional pentru Explorarea Mării (ICES), stocurile de macrou au scăzut cu trei sferturi în ultimul deceniu.

Oamenii de știință au avertizat anul trecut că pescuitul acestei specii ar trebui redus cu peste 70% în Atlanticul de nord-est pentru a preveni epuizarea stocurilor de pește.

Din 2010, cotele de macrou au fost stabilite în medie cu 39% mai mari decât cele prevăzute în avizul științific.

Conservatorii au avertizat recent că, deși în regiune există unele măsuri de gestionare, aplicarea acestora rămâne insuficientă.

Macroul chilian, numit și macroul peruan, este o specie ce aparține unei familii de pești cunoscute sub numele de Carangidae și se găsește în apele Americii de Sud.

„Este mare păcat că vom mânca pește importat de departe în loc de pește prins local”, a declarat Stewart Harper, fost director general al North Atlantic Fishing Company, pentru Financial Times.

„Consumatorii vor avea de suferit, deoarece macroul pur este o specie mult mai bună de mâncat”, a spus el.

În ciuda faptului că cifrele din industrie raportează că macroul chilian en-gros costă aproximativ o treime din prețul macroului atlantic, mai multe supermarketuri vând conserve la un preț similar.

FT relatează că unii comercianți cu amănuntul, precum Lidl, vând produse din stavrid sub semne pe care scrie „macrou”, în ciuda diferenței de specii.

Lidl Marea Britanie a declarat că se „angagă să se aprovizioneze cu pește și fructe de mare din zone piscicole gestionate responsabil”.

„Înainte de următoarea noastră fereastră de achiziții de macrou afumat, vom verifica dacă macroul din Atlanticul de Nord-Est continuă să respecte politicile noastre de aprovizionare și avizele științifice”, mai spune compania.

Sue Davies, șefa departamentului de politici alimentare de la Which?, a declarat: „Conservele de pește reprezintă o modalitate accesibilă și convenabilă pentru gospodării de a adăuga nutrienți importanți în dietele lor și de a consuma cele două porții recomandate de pește pe săptămână, dintre care una trebuie să fie grasă”.

„Este o adevărată îngrijorare atunci când producătorii reduc în liniște prețurile produselor de bază de zi cu zi, cum ar fi acestea, deoarece cumpărătorii pot ajunge să plătească același preț pentru un produs care oferă o valoare nutrițională semnificativ mai mică”, a mai spus ea.

Ea subliniază faptul că deși producătorii se confruntă cu presiuni reale legate de lanțul de aprovizionare și provocări legate de sustenabilitate, „aceștia au responsabilitatea față de cumpărători de a fi complet transparenți atunci când modifică rețeta unui produs”.

„«Skimpflation», schimbarea discretă a ingredientelor pentru a reduce costurile, a devenit din ce în ce mai frecventă, dar poate părea deosebit de vicleană, deoarece cumpărătorii s-ar putea să nu realizeze că un produs s-a schimbat până când nu îl aduc acasă și îl mănâncă”, spune ea.