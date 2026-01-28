Controverse după ce o companie americană a scos pe piaţă pantofii care îi ajută pe părinţi să îşi localizeze copii printr-un Air Tag

Odată ce AirTag-ul este introdus în compartimentul ralizat sub călcâi și înregistrat pe telefonul părintelui, locația pantofilor poate fi vizualizată în timp real prin intermediul aplicației „Find My”. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În lumea producţiei de larg consum, unde fiecare inovaţie promite să „schimbe vieți”, unele par să se fi născut mai mult pentru a potoli anxietatea decât pentru a răspunde unei nevoi reale. Cea mai recentă ofertă vine de la o mare companie americană de încălțăminte, care a lansat în Europa o pereche de pantofi pentru copii cu o caracteristică inedită: un Apple Air Tag încorporat în călcâi, permițând părinților să urmărească locația copiilor lor în orice moment.

Potrivit Corriere della Sera, este vorba despre o soluție care combină tehnologia și siguranța, cel puțin pe hârtie, dar care a ridicat în cadrul opiniei publice și întrebări incomode: este legitim să monitorizezi permanent locația copiilor? Care sunt limitările tehnice și etice? Și mai presus de toate: chiar funcționează?

Noii pantofi se numesc GO RUN Elevate 2.0 - Find My Skechers. La prima vedere, arată ca orice alt pantof sport: culori strălucitoare, partea superioară este fabricată din material tehnic și talpă de cauciuc. Dar ascuns sub branț, lângă călcâi, se află un compartiment unde se poate plasa un AirTag, micul dispozitiv de urmărire lansat de Apple în 2021 pentru a ajuta la găsirea obiectelor pierdute: brelocuri, rucsacuri, biciclete, valize.

Cum funcţionează

Odată ce AirTag-ul este introdus în compartimentul ralizat sub călcâi și înregistrat pe telefonul părintelui, locația pantofilor poate fi vizualizată în timp real prin intermediul aplicației „Find My”. Rețeaua de localizare nu se bazează pe GPS-ul intern, ci valorifică prezența a milioane de iPhone-uri cu Bluetooth activat. De fiecare dată când un iPhone trece prin apropierea AirTag-ului, acesta detectează locația sa și o trimite anonim proprietarului. Rezultatul este o hartă actualizată aproape în timp real, fără a consuma bateria sau fără necesitatea unei conexiuni de date la dispozitivul urmărit.

Ideea de a-l plasa în pantoful unui copil provine dintr-o preocupare legitimă: creșterea siguranței, în special în mediile urbane, aglomerate sau în timpul călătoriilor. Însă linia dintre protecție și supraveghere este subțire.

Din punct de vedere tehnic, soluția companiei Skechers este ingenioasă: compartimentul este izolat, nu modifică potrivirea și protejează AirTag-ul de impacturi și umezeală. Este invizibil și ușor. Dar tocmai această invizibilitate face alegerea dificilă, deoarece introduce efectiv un dispozitiv de urmărire pasiv în obiceiurile familiale. Compania, la rândul său, evită să detalieze sistemul şi scopul său. Comunicările oficiale nu menționează niciodată explicit „controlul parental” sau „monitorizarea”. Pur și simplu evidențiază compatibilitatea AirTag și utilitatea compartimentului pentru „găsirea mai ușoară a pantofilor pierduți”. Nu se menționează nicio urmărire a copiilor. Asta în condiţiile în care utilizarea unui AirTag în cazul unei persoane, şi chiar a unui minor, nu este permisă de Apple și, de fapt, este puternic descurajată în termenii săi de utilizare. AirTag-ul este conceput pentru obiecte, nu pentru oameni. Și atunci când este folosit pentru a monitoriza pe cineva fără consimțământ, iPhone-ul persoanei urmărite o semnalează cu o notificare „AirTag necunoscut în apropiere”. Dar, dacă copilul nu are un smartphone sau are un telefon Android fără aplicații dedicate, această formă de urmărire este silențioasă și potențial invazivă.

Limitele tehnice

Dincolo de problemele etice, există și limitări practice. Urmărirea AirTag nu este infailibilă. Dacă nu se află niciun iPhone în apropiere, dispozitivul nu își trimite locația. Pe de altă parte, în spații izolate sau închise (cum ar fi metroul, stadioanele sau centrele comerciale), urmărirea locației poate fi inexactă sau complet absentă. În plus, AirTag-ul poate fi dezactivat pur și simplu prin scoaterea bateriei. Un copil mai mare sau oricine altcineva poate face acest lucru în câteva secunde. Pe de altă parte, dacă minorul are un iPhone, va primi o alertă care îl anunță despre prezența unui AirTag care nu este înregistrat în contul său. Această alertă, concepută pentru a preveni urmărirea, este activată chiar dacă AirTag-ul a fost plasat în pantof „pentru binele său”, fiind o măsură de siguranță introdusă de Apple pentru a combate abuzurile.

În ciuda îndoielilor, formula „pantof + AirTag” este populară, pentru că răspunde unei nevoi emoționale şi anume nevoia de control într-o lume percepută ca fiind nesigură. Nu contează că datele reale arată că răpirile sau pierderile sunt evenimente rare. Ideea de a putea ști unde se află copilul nostru în orice moment, chiar și la școală, în parc sau într-o excursie, are un efect liniştitor. Foarte probabil vom vedea în curând şi versiuni pentru adolescenți, adulți și poate chiar pentru seniori cu dificultăți cognitive.

Între timp, piața oferă o gamă de branțuri care pot fi introduse într-o mare varietate de încălțăminte și dispun de un compartiment pentru trackere Bluetooth. Talpa intermediară este moale și aerisită, cu un buzunar discret pentru a găzdui un Apple AirTag, concepută pentru confortul zilnic al copiilor şi care menține dispozitivul fixat în siguranță sub călcâi, fără a provoca disconfort. Materialul pantofilor sport este moale, iar croiala este potrivită pentru purtare prelungită, în timp ce dispozitivul AirTag rămâne protejat de impacturi sau ploaie, permițând părinților să-i urmărească pe copii prin intermediul aplicației Find My.