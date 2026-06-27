Corabia căpitanului James Cook, „Endeavour”, ar fi fost găsită după 25 de ani de căutări, în Rhode Island

Endeavour a fost folosită de James Cook în prima sa expediție între 1768 și 1771, în care a înconjurat globul. Foto: Profimedia Images

În Newport, din statul american Rhode Island, arheologii marini cred că au descoperit epava uneia dintre cele mai faimoase nave din istorie: HM Bark Endeavour, vasul care l-a purtat pe exploratorul britanic James Cook în călătoriile sale din Pacific, Noua Zeelandă și pe coasta de est a Australiei.

Identificarea vine după mai bine de 25 de ani de cercetări internaționale desfășurate atât pe mare, cât și în arhive istorice, scrie ZME Science.

„Acest raport final reprezintă declarația noastră definitivă asupra proiectului”, a declarat Daryl Karp, directorul Muzeului Național Maritim al Australiei. El a precizat că este rezultatul a zeci de ani de studii arheologice detaliate asupra navei.

O expediție care a schimbat istoria

Călătoria istorică a navei Endeavour a început în 1768. Sub comanda căpitanului James Cook, nava a făcut înconjurul lumii și a acostat pe continentul pe care britanicii îl vor numi mai târziu Australia. Pentru mulți, această expediție marchează apogeul spiritului de descoperire al Iluminismului.

„Pentru alții, ea simbolizează începutul colonizării și subjugarea popoarelor indigene”, se menționează în raportul final al muzeului, recunoscând moștenirea contradictorie care s-a dezvoltat în jurul călătoriei lui Cook și consecințele imperiale care au urmat.

În ultimii ani, muzeele și istoricii au încercat din ce în ce mai mult să spună povestea navei Endeavour atât de pe navă, cât și de pe țărm: astronomii, marinarii și cartografii de la bordul navei lui Cook, precum și comunitățile indigene care au urmărit sosirea navei, și-au văzut pământurile cartografiate și denumite și, mai târziu, au suportat consecințele colonizării britanice.

Căutarea navei Endeavour a început în 1999, o acțiune comună între Muzeul Național Maritim Australian și Proiectul de Arheologie Marină din Rhode Island (RIMAP).

De-a lungul timpului, cercetătorii au examinat minuțios rămășițele, comparând fragmentele de cocă și caracteristicile structurale cu planurile originale ale navelor din secolul al XVIII-lea.

Au testat grinzile și au măsurat „elementele decorative” ale navei - dimensiunea componentelor sale din lemn. Toate acestea indicau o navă construită în Marea Britanie, de peste 350 de tone.

„Dimensiunile grinzilor sunt aproape identice cu cele ale Endeavour. Vorbim de diferențe de milimetri, nu de inci”, a declarat arheologul Kieran Hosty. „Îmbinarea de la prova este absolut identică și este o caracteristică foarte rară. Am analizat zeci de planuri de nave din secolul XVIII și nu am găsit altceva asemănător”.

De asemenea, analiza lemnului a confirmat că provine din Marea Britanie, fapt care susține ipoteza că vasul a fost reparat în 1776, așa cum indică documentele de epocă.

Cu toate acestea, anunțul nu a fost lipsit de controverse. În 2022, după publicarea concluziilor preliminare, partenerii americani de la Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) au acuzat Muzeul Australian că a făcut publice rezultatele prea devreme, fără acordul lor, încălcând astfel contractul de colaborare.

ANMM a recunoscut contribuția RIMAP în ceea ce privește analiza istorică și catalogarea artefactelor, dar a reafirmat că dovezile adunate susțin identificarea epavei drept Endeavour.

Endeavour a fost folosită de James Cook în prima sa expediție între 1768 și 1771, în care a înconjurat globul. A fost prima navă europeană care a ajuns pe coasta de est a Australiei și a realizat circumnavigarea Noii Zeelande.

După această misiune, nava a fost folosită ca transport militar britanic, vândută companiei Mather and Co, apoi reconfigurată și redenumită Lord Sandwich în 1775. În timpul Războiului de Independență al SUA, nava a fost scufundată intenționat în 1778, în largul portului Newport, Rhode Island.

Arheologul James Hunter de la ANMM a precizat că nava a fost „scufundată intenționat”, ceea ce înseamnă că obiectele valoroase au fost probabil scoase înainte, iar piese care să permită o identificare directă (cum ar fi un clopot cu numele navei) nu mai există.