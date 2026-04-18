Coreea de Nord i-a dat lui Putin rachete balistice făcute cu piese din magazin, cu ciocanul. Ce au găsit ucrainenii când le-au desfăcut

Rachetă recuperată de ucraineni FOTO: videoclip Suspilne Kharkiv

O nouă analiză a două tipuri de rachete balistice nord-coreene făcută de ucraineni a scos la lumină faptul că armele au fost construite cu electronice comerciale și, cel mai probabil, prin metode vechi, depășite cu până la 50 de ani.

Oficialii au declarat că aceste concluzii, publicate joi de ministerul apărării din Ucraina, au venit după ce ingineri militari și oameni de știință au efectuat „studii de laborator” asupra resturilor de rachete KN-23 și KN-24 cu combustibil solid, utilizate pe teritoriul Ucrainei la începutul anului 2024

Raportul a constatat că, deși rachetele nord-coreene prezentau asemănări cu cele similare rusești, acestea foloseau un combustibil mai puțin eficient energetic și necesitau motoare cu 50% mai mari pentru a atinge aceeași rază de acțiune.

„În același timp, în timpul producției sunt utilizate metode învechite, iar calitatea lipiturilor este cea de acum 50 de ani”, a scris ministerul apărării.

De asemenea, s-a mai menționat că analizele criminalistice au arătat că rachetele aveau vârfuri acoperite cu grafit, o „soluție relativ ieftină” pentru a le proteja de căldură în timpul zborului, relatează Business Insider.

Ministerul apărării a declarat că echipa sa de experți criminaliști a identificat rachetele KN-23 și KN-24 folosind scheme sud-coreene și fotografii din fabrici nord-coreene, identificând șapte similitudini-cheie. De asemenea, a precizat că KN-23 avea un diametru specific al cadrului, utilizat doar de Coreea de Nord.

KN-23, cunoscută și sub numele de Hwasong-11A, a fost prezentată pentru prima dată de Phenian în timpul unei parade militare din 2018 și este adesea comparată cu racheta balistică rusească cu rază scurtă Iskander-M. Cealaltă rachetă, KN-24, și-a făcut debutul public sub numele de Hwasong-11B în 2019 și prezintă unele asemănări cu racheta balistică tactică americană ATACMS.

Raportul ucrainean a menționat însă că, în loc să fie analogi direcți ai rachetei Iskander-9M723, rachetele nord-coreene prezentau indicii că Phenianul a „perfecționat o versiune inițială a dezvoltării rachetei balistice Iskander”.

Între timp, unitățile de control ale rachetelor conțineau „componente civile de la branduri de top”, a declarat ministerul apărării.

„Phenianul cumpără aparent aceste cipuri pentru a ocoli sancțiunile”, se arată în comunicat.

Agenția de informații militare a Ucrainei a declarat la sfârșitul anului 2024 că a identificat în KN-23 și KN-24 componente fabricate de companii din China, Japonia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite.

Kievul a raportat pentru prima dată utilizarea KN-23 în ianuarie 2024, afirmând că Rusia a lansat aceste rachete asupra orașului Harkov. Oficialii ucraineni au spus la acel moment că munițiile erau foarte imprecise și nesigure, cel puțin jumătate dintre ele explodând în aer înainte de a-și atinge țintele.

Luna următoare, Ucraina a anunțat că a doborât și rachete KN-24 lansate de Rusia asupra Kievului. La începutul anului 2025, a acuzat Coreea de Nord că a furnizat Kremlinului cel puțin 148 de rachete balistice.

De la începutul războiului, Rusia a încercat să-și consolideze relațiile cu Coreea de Nord, primind trupe și armament pentru a ajuta la respingerea Ucrainei din regiunea Kursk și pentru a-și susține invazia. Statele Unite și Coreea de Sud și-au exprimat îngrijorări suplimentare, avertizând că Phenianul dobândește experiență valoroasă de luptă atât în tactici militare, cât și în producția de armament.