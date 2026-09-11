Creatura ciudată care trăiește de 35 de ani în fântâna unei familii. A fost ascunsă în întuneric, la 15 metri adâncime

1 minut de citit Publicat la 22:57 11 Sep 2026 Modificat la 22:57 11 Sep 2026

În urmă cu aproximativ 35 de ani au fost introduse în apă două anghile mici. Foto: Getty Images

În curtea familiei Lekić din Vranje, în apropiere de Tuzi, Muntenegru, trăiește de mai bine de trei decenii o locatară neobișnuită. Este vorba despre o anghilă care și-a petrecut ultimii 35 de ani în fântâna veche, la aproximativ 15 metri adâncime, potrivit oslobodjenje.ba.

Peștele a ajuns în fântână când era foarte mic și a rămas acolo, aproape complet ferit de privirile oamenilor, în întuneric. Astăzi cântărește aproximativ două kilograme, iar familia Lekić spune că a devenit parte din povestea lor.

Două anghile au fost puse în fântână

Potrivit lui Bahrudin Lekić, proprietarul fântânii, în urmă cu aproximativ 35 de ani au fost introduse în apă două anghile mici. Nu a fost o întâmplare, ci o practică întâlnită în trecut în zona Zeta și Tuzi.

Localnicii credeau că anghilele pot contribui la menținerea curățeniei apei din fântâni. Din cele două exemplare, însă, doar unul a supraviețuit.

Anghila rămasă a continuat să trăiască în fântână timp de zeci de ani.

Trăiește într-o fântână care nu mai este folosită

Acum, peștele cântărește aproximativ două kilograme. De-a lungul anilor, fântâna a fost închisă și nu mai este folosită, însă anghila a continuat să supraviețuiască în acel mediu.

Familia nu știe exact cu ce se hrănește. Lekić presupune că animalul mănâncă insecte și alte organisme mici care ajung în apă.

Cum a reușit să supraviețuiască timp de 35 de ani în asemenea condiții rămâne, însă, necunoscut.

Familia vrea să o elibereze

Bahrudin Lekić spune că nu intenționează să deranjeze anghila. Dacă fântâna va fi închisă definitiv, familia ia în calcul să o elibereze în Lacul Skadar.

După 35 de ani petrecuți într-un spațiu întunecat și izolat, familia consideră că peștele merită să aibă, în sfârșit, șansa de a trăi în mediul natural.

„Merită libertatea după atâția ani”, a spus Lekić.