Cum a devenit un împărat roman faraon. Descoperire arheologică de excepție la complexul de temple Karnak din Luxor

Publicat la 13:30 13 Apr 2026

sursa foto: Facebook / Ministerul Turismului și al Antichităților

O placă de piatră reprezentându-l pe împăratul roman Tiberiu a fost găsită în timpul lucrărilor de restaurare de la complexul de temple Karnak din Luxor, scrie Live Science.

Arheologii din Egipt au descoperit un monument din gresie vechi de 2.000 de ani, care îl înfățișează pe un împărat roman în ipostaza de faraon.

Micul monument rectangular – numit stelă – a fost găsit în timpul lucrărilor de restaurare de la complexul de temple Karnak din Luxor, anticul Theba. Placa, cu dimensiuni de aproximativ 60 pe 40 de centimetri, datează din perioada de domnie a lui Tiberiu (14-37 d.Hr.), ceea ce indică faptul că acesta este personajul reprezentat, potrivit unui comunicat al Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților.

Când Tiberiu a ajuns la putere, Egiptul era deja de 44 de ani o provincie a Imperiului Roman. Prin urmare, Tiberiu era conducătorul responsabil de menținerea principiului Ma'at – ordinea cosmică din religia egipteană antică – potrivit egiptologului Abdelghaffar Wagdy, director general al Antichităților din Luxor și co-director al Centrului Arheologic Egipteano-Francez care conduce misiunea.

„Pentru a-și îndeplini acest rol, conducătorul trebuia reprezentat îndeplinind ritualuri tradiționale într-o formă pe care zeii să o recunoască – și anume, ca faraon”, a declarat Wagdy pentru Live Science, într-un email.

Tiberiu în fața zeilor din Luxor

Imaginea de pe stela recent descoperită îl înfățișează pe Tiberiu în fața lui Amon, Mut și Khonsu – zeii venerați la Luxor – a căror prezență alături de împăratul roman este semnificativă.

„Oferindu-le Ma'at, împăratul este arătat îndeplinindu-și datoria față de ordinea divină locală”, a explicat Wagdy. „Triada reprezintă totodată o familie divină – tată, mamă și fiu – care oglindește structura regalității în sine și consolidează legitimitatea împăratului”.

Prezentându-l pe Tiberiu ca faraon, egiptenii i-au permis integrarea în sistemul religios al provinciei. Reprezentarea în stil egiptean a împăraților romani era frecventă în contexte religioase, însă aceștia și-au păstrat stilul roman pe monede și în statuile oficiale romane, a precizat Wagdy.

Cum a ajuns Egiptul provincie romană

Incorporarea Egiptului în Imperiul Roman este strâns legată de trei figuri celebre: Augustus (fostul Octavian), Marcus Antonius și Cleopatra a VII-a. După excluderea celui de-al treilea triumvir, generalul Marcus Aemilius Lepidus, Augustus și Antonius și-au disputat controlul asupra întregului imperiu.

Antonius s-a aliat cu Cleopatra, ultimul faraon al Egiptului antic. Augustus, viitorul prim împărat al Romei, i-a înfrânt în cele din urmă pe cei doi îndrăgostiți la Bătălia de la Actium, lângă Grecia, în 31 î.Hr. Egiptul a devenit provincie romană în anul următor.

Augustus a fost succedat de fiul său vitreg, Tiberiu, care și-a exercitat autoritatea în Egipt prin intermediul trimișilor și nu a pășit niciodată pe teritoriul provinciei – o practică obișnuită pentru împărații romani. Numele lui Tiberiu apare pe monumentele egiptene asociate templelor ca modalitate de a preserva instituțiile religioase ale regiunii, a explicat Wagdy.

Stela „reflectă un sistem ideologic și administrativ standard, în care împărații erau prezentați ca ctitori pioși și protectori ai templelor, indiferent de nivelul lor real de implicare”, a spus el. „Monumentul exprimă ceea ce ar trebui să fie un rege în termeni egipteni, mai degrabă decât să documenteze realizările sale personale”.

Descoperirea

Stela a fost găsită în timpul unei recente restaurări a unui portal situat la nordul complexului de temple Karnak, construit pe o perioadă de aproximativ 4.000 de ani, până în epoca romană. Coincidență remarcabilă: stela conține și cinci rânduri de hieroglife care detaliază renovarea zidului Templului lui Amon-Ra.

„Este foarte probabil că stela a funcționat inițial ca un marcator arhitectural fix, înglobat în fața exterioară a zidului de incintă, comemorând restaurarea tocmai a acelei secțiuni a portalului”, a spus Wagdy.

Dar zilele sale de expunere publică nu s-au încheiat. Două milenii mai târziu, noua sa locuință va fi un muzeu, a precizat Wagdy.