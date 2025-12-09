Cum a reușit un bărbat să evadeze de patru ori din închisoare. Ultima dată a scăpat din una de maximă siguranță, în Italia

Se pare că deţinutul a tăiat gratiile ferestrei și a coborât în curte, de unde apoi a escaladat zidul perimetral și a dispărut. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Toma Taulant este un albanez în vârstă de 41 de ani, a fost condamnat de mai multe ori pentru furturi şi jafuri, iar acum este a patra oară când evadează din închisoare, de data aceasta din închisoarea de maximă siguranţă Opera, care se află la Milano, în Italia.

Bărbatul, cu antecedente penale pentru jafuri, furturi și droguri, este un „expert” în evadări. Alarma a fost dată duminică, la ora 8:00, când, în timpul controalelor de dimineață, ofițerii de la închisoarea de maximă securitate Opera nu l-au găsit în celulă, relatează Corriere della Sera.

Din primele cercetări, se pare că Taulant a tăiat gratiile ferestrei și a coborât în curte, de unde apoi a escaladat zidul perimetral și a dispărut. Anchetatorii analizează imaginile de supraveghere pentru a reconstitui ora și modul exact al evadării sale şi, mai ales, pentru a descoperi unde ar fi putut merge.

Aceasta este a patra evadare a sa şi de fiecare dată a fost prins. Ultimul caz a fost în 2013, când a reușit să evadeze din închisoarea Parma împreună cu un alt deținut. Apoi a fost capturat în Belgia, dar a evadat din nou câteva luni mai târziu, doar pentru a fi recapturat în 2015.

Prima sa evadare a avut loc în octombrie 2009 din închisoarea Terni, în regiunea Umbria, Italia, care s-a încheiat cu capturarea sa la sfârșitul lunii decembrie într-o casă de la țară din provincia Pavia de către ofițerii de la unitatea specială a poliţiei penitenciare italiene și de la secția de poliție Garibaldi-Veneția.

Acesta ar trebui să termine de ispăşit pedeapsa în anul 2048.