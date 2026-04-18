Cum a salvat un angajat de la o benzinărie o adolescentă răpită, după ce i-a citit pe buze că cerea „Ajutor”

Un angajat al unei benzinării din Michigan a intervenit decisiv pentru a salva o fată de 16 ani, răpită de un necunoscut înarmat, cu antecedente grave, potrivit NY Post.

Incidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 7:00, în Hamtramck. Adolescenta a fost abordată în timp ce aștepta autobuzul școlar și a fost forțată, sub amenințarea armei, să urce într-o mașină, a declarat șeful poliției, Hussein Farhat.

Aproximativ 30 de minute mai târziu, suspectul a dus-o la o benzinărie Sunoco, unde a cerut țigări și i-a spus fetei să le plătească.

Angajatul de la casă, Abdulrahman Abohatem, a observat imediat că ceva nu este în regulă.

„Când i-a cerut să plătească țigările, m-am oprit și mi-am zis: E ceva în neregulă. Iar ea mi-a șoptit din buze, fără să scoată vreun sunet: Ajutor”, a povestit Abohatem.

Fără să stea pe gânduri, acesta a ieșit din spatele geamului de protecție și l-a confruntat pe bărbat, îndepărtându-l și adăpostind fata.

„Am ieșit, l-am dat afară și i-am spus fetei să stea în spatele meu”, a mai spus el.

În același timp, colegii fetei, martori la răpire, au ajutat poliția să-i localizeze telefonul. Astfel, echipajele au ajuns rapid în parcarea benzinăriei, chiar în momentul în care Abohatem îl conducea pe suspect afară.

„Am văzut poliția afară. Am arătat spre el și am zis: El e”, își amintește angajatul.

Bărbatul, despre care poliția spune că are antecedente pentru acuzații de viol, a fost reținut imediat. Autoritățile au precizat că fata și agresorul nu se cunoșteau.

„Este un incident aleatoriu. Suspectul putea merge oriunde, dar a văzut o oportunitate și a profitat de ea”, a declarat Farhat.

Abohatem spune că nu a ezitat nicio clipă: „Te simți bine când salvezi pe cineva. Are 16 ani, este doar un copil.”

Suspectul urmează să fie prezentat în fața instanței, potrivit presei locale.