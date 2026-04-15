Cum arată „cea mai strâmbă stradă din lume”, în aprilie 2026: Este într-un mare oraș american, renumit pentru drumurile în pantă

Lombard Street din San Francisco, cunoscută ca cea mai strâmbă stradă din lume, aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

Una dintre cele mai fotografiate străzi din lume se află în orașul american San Francisco, renumit pentru relieful său abrupt și drumurile în pantă. Este vorba despre Lombard Street, supranumită „cea mai strâmbă stradă din lume”, un loc care atrage anual milioane de turiști dornici să surprindă imagini spectaculoase.

O stradă unică, cu opt curbe strânse

Lombard Street este o arteră est–vest din San Francisco, însă faima sa se datorează unui segment scurt, de aproximativ un bloc, situat în cartierul Russian Hill. Aici, strada coboară abrupt și este formată din opt serpentine extrem de strânse, cunoscute sub numele de „hairpin turns”.

Acest design spectaculos nu a fost creat doar pentru efect vizual. În anii 1920, panta naturală a dealului era de aproximativ 27%, prea abruptă pentru mașinile din acea perioadă. Soluția a fost construirea acestor curbe în zig-zag, pentru a face coborârea mai sigură.

Simbol al orașului San Francisco

Astăzi, Lombard Street este una dintre cele mai cunoscute atracții din San Francisco, alături de podul Golden Gate sau faimoasele tramvaie „cable car”. Linia Powell–Hyde a acestor tramvaie oprește chiar în apropierea vârfului străzii, oferind o priveliște spectaculoasă asupra orașului.

Strada este pavată cu cărămidă roșie și înconjurată de flori și grădini atent întreținute, ceea ce o transformă într-un decor de poveste. În fiecare an, milioane de turiști se plimbă sau conduc încet pe acest traseu, unde viteza recomandată este de doar câțiva kilometri pe oră.

O experiență spectaculoasă pentru turiști

Vizitatorii pot coborî strada fie cu mașina, fie pe jos, pe scările laterale. Priveliștea de sus oferă o panoramă impresionantă asupra golfului San Francisco, în timp ce fotografiile realizate de la baza străzii surprind cel mai bine forma sa șerpuită.

Deși este cunoscută drept „cea mai strâmbă stradă din lume”, există și alte străzi, chiar mai dificil de parcurs, în același oraș. Cu toate acestea, Lombard Street rămâne cea mai celebră și emblematică, datorită aspectului său spectaculos și a popularității în rândul vizitatorilor din toată lumea.