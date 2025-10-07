Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri

Insula Sommarøy din Norvegia. Sursa foto: Getty Images

Imaginează‑ți că te afli pe o plajă la miezul nopții, cu soarele arzând sus pe cer, când deodată îți dai seama că nu ai mai verificat ora de zile întregi, pentru că aici chiar nu contează. Aceasta este o realitate obișnuită în Sommarøy, un mic sat de pescari din nordul Norvegiei, care a făcut valuri în presă pentru că a devenit prima zonă de pe planetă în care timpul nu mai contează, potrivit publicației Vocal Media.

Locuind în interiorul Cercului Polar Arctic, această comunitate mică, de aproximativ 300 de oameni, trăiește o realitate greu de înțeles pentru mulți: luni de soare continuu vara și săptămâni de întuneric total iarna. Aici, ceasurile par inutile pentru că soarele se mișcă după propriul său program.

Țara Soarelui de la Miezul Nopții

În iunie și iulie, soarele este pe cer zi de zi. În timp ce majoritatea oamenilor ar vedea nuanțe aurii și roz pe cer la miezul nopții, locuitorii îl percep pur și simplu ca pe zi. Copiii joacă fotbal pe străzi la ora 1 noaptea, iar pescarii sunt la muncă cu captura lor pe la 4 dimineața. Vecinii stau treji târziu, la grătare, mult după ora la care un ceas i-ar fi trimis la culcare.

Cu focuri, felinare și uimitoarea Auroră Boreală ca singure surse de lumină, o amurg albastru-blând învăluie insula.

Oamenii participă la evenimente când cred că sezonul este ideal, pentru că viața aici urmează în mod natural anotimpurile, nu ceasul.

Declarația care a făcut valuri - „Sommarøy - Unde timpul nu există”

În 2019, oamenii din Sommarøy au făcut un gest simbolic prin care au interzis timpul: au îndepărtat un ceas de pe podul care leagă insula și au pus un semn care întâmpină vizitatorii cu mesajul: „Sommarøy - Unde timpul nu există”.

Această decizie reflecta filosofia lor; nu a fost menită să elimine orele de școală, programul magazinelor sau cursele de feribot. Scopul a fost să formalizeze ceea ce știau dintotdeauna — că viața în acest loc uimitor este definită de vreme și lumină, nu de ore și minute.

Ce se întâmplă când nu mai urmărești ceasul?

Viața fără stresul constant al timpului schimbă totul. Dacă corpul îți spune să dormi mai mult, nu trebuie să te simți vinovat. Nu trebuie să-ți faci griji că începi munca târziu, chiar dacă alții consideră asta ciudat.

Strategia Sommarøy este flexibilă. Prietenii vin fără să anunțe. Întâlnirile încep când toată lumea este pregătită, nu la ora fixă. Dacă vremea e bună, poți decide să-ți iei liber toată ziua, chiar dacă e marți dimineața.

Acest mod de viață favorizează o societate liniștită și interconectată, nu haosul. Oamenii au încredere unii în alții și se adaptează natural la ritmul zilnic al insulei.

O lecție despre încetinire

Povestea Sommarøy ne amintește că timpul este o invenție umană, nu o realitate universală; nu este vorba despre ignorarea totală a timpului. Cei mai mulți dintre noi folosim alarme, calendare și notificări care ne împart ziua în bucăți mici. Totuși, aici ritmul naturii controlează viața.

Viața în acest fel promovează a fi prezent, nu doar a fi productiv. Când nu te grăbești să profiți la maximum de timpul tău, înveți să apreciezi fiecare secundă la maxim.

Desigur, restul lumii nu poate renunța pur și simplu la conceptul de timp. Pentru ritualul tău matinal, cafeneaua preferată trebuie să fie deschisă, spitalele au ture, iar avioanele trebuie să respecte orarul.

Dar am putea învăța de la Sommarøy. Oprește-ți telefonul câteva ore, lasă noaptea să te conducă, uită de ceas pentru o seară. S-ar putea să fii surprins cât de ușor te poți relaxa când timpul nu îți mai dictează fiecare decizie.