Cum funcționează "limitatorul de viteză virtual". Șoferii care respectă limita prind verde, vitezomanii ajung la roșu

În două orașe americane, semafoarele detectează viteza mașinilor care se apropie de intersecție, așa că cei care respectă limita au șanse să prindă verde, în timp ce șoferii care merg prea repede riscă să prindă roșu. FOTO: Getty Images

Două orașe din Statele Unite folosesc o metodă neobișnuită pentru a-i face pe șoferi să încetinească și pentru a reduce numărul accidentelor. Semafoarele detectează viteza mașinilor care se apropie de intersecție, așa că cei care respectă limita au șanse să prindă verde, în timp ce șoferii care merg prea repede riscă să prindă roșu.

Metoda a fost folosită în Albuquerque, New Mexico, și Portland, Oregon, iar primele rezultate sunt încurajatoare, scrie Fortune.

În Albuquerque, autoritățile au încercat ani la rând să reducă numărul accidentelor grave. Simpla sancționare a șoferilor care circulau cu viteză prea mare nu a fost însă suficientă.

Soluția care pare să dea rezultate este folosirea semafoarelor ca instrument pentru reducerea vitezei. Ideea este ca șoferii să înțeleagă că mersul prea rapid nu îi ajută să ajungă mai repede la destinație, deoarece pot ajunge la semafor exact când acesta este roșu.

Albuquerque și Portland au adăugat la semafor senzori care pot detecta viteza vehiculelor. Astfel, sistemul poate ține cont de viteza cu care se apropie mașinile de intersecție.

Șoferii care respectă limita pot sta mai puțin la semafor, în timp ce cei care circulă prea repede riscă să ajungă la culoarea roșie. Scopul este să îi determine pe șoferi să reducă viteza fără să fie nevoie de un obstacol fizic pe șosea.

De aici vine denumirea de "limitator de viteză virtual", adică tehnologia nu blochează fizic mașina și nu aplică automat o amendă, ci folosește semafoarele pentru a-i face pe șoferi să încetinească.

Albuquerque: "Dacă mergi prea repede, vei opri"

În Albuquerque, sistemul este folosit pe două străzi cu sens unic importante din oraș.

"Dacă vii acum în Albuquerque și conduci pe acel coridor, vei învăța foarte repede că, dacă mergi prea repede, vei opri", a declarat Jennifer Turner, director pentru dezvoltare municipală în Albuquerque.

Isaac Romero, care locuiește în zonă, spune că diferența este vizibilă. Înainte de introducerea sistemului, se trezea uneori noaptea din cauza șoferilor care se întreceau pentru a prinde semafoarele verzi sau încercau să se depășească reciproc.

El a văzut inclusiv mașini care au ieșit de pe carosabil și s-au răsturnat. Una dintre ele a ajuns chiar în curtea unui vecin.

Portland folosește "limitatoare de viteză virtuale"

Și Portland a introdus recent un sistem similar în timpul nopții pe un drum important care are o istorie lungă în ceea ce privește accidentele, inclusiv cele mortale.

Peter Koonce, responsabil pentru semafoare și iluminat stradal în Portland, numește metoda un "limitator de viteză virtual" și spune că primele rezultate sunt promițătoare.

La prima intersecție unde sistemul a fost testat, viteza medie a scăzut de la 63 km pe oră la aproximativ 48 km pe oră.

Cercetătorii de la Oregon State University au ajutat orașul să aleagă sistemul de detectare a vehiculelor folosit pentru monitorizarea vitezei. În prezent, aceștia analizează rezultatele testului.

David Hurwitz, profesor de inginerie în transporturi și coordonatorul studiului, spune că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Sistemul nu urmărește doar să îi oprească pe cei care depășesc viteza. Ideea este ca șoferii să ajungă să își adapteze singuri comportamentul după ce observă că viteza excesivă îi poate face să piardă timp la semafoare.

Multe orașe americane, inclusiv Albuquerque și Portland, folosesc de mai mult timp camere pentru detectarea vitezei, care au contribuit la reducerea vitezei excesive. În Albuquerque au fost instalate trei astfel de camere în apropierea zonelor unde este folosit și sistemul "rest in red". Potrivit autorităților, combinarea celor două metode poate face măsurile împotriva vitezei excesive mai eficiente.

Sistemul a fost testat și în alte orașe

Albuquerque și Portland nu sunt singurele orașe care au încercat să folosească semafoarele pentru a-i determina pe șoferi să încetinească.

Boulder, Colorado, și Long Beach, California, au implementat proiecte mai mici bazate pe aceeași idee.

Un studiu realizat în 2023 pe cinci drumuri rurale și urbane din Carolina de Nord a indicat o reducere cu 43% a numărului total de accidente după introducerea sistemului "rest in red" pe tot parcursul zilei.

Sistemul din Carolina de Nord este însă diferit de cel din Albuquerque și Portland. Acolo, semafoarele nu folosesc senzori de viteză pentru a acorda mai repede verde șoferilor care respectă limita. În schimb, semaforul rămâne roșu până când se apropie un vehicul, ceea ce îi determină pe șoferi să încetinească.

Deși rezultatele sugerează că sistemul poate contribui la reducerea vitezei, orașele americane au fost prudente în adoptarea lui.

Isaac Romero consideră însă că metoda ar putea fi folosită în multe alte zone din Albuquerque și în alte orașe. Există însă o problem, deoarece este suficient ca un singur șofer să circule prea repede pentru ca semaforul să se schimbe și să afecteze traficul din spatele său.

"Dacă toată lumea merge liniștit cu 30 km la oră, vă garantez că puteți prinde toate semafoarele verzi până la capăt. Dar în momentul în care apare o singură persoană care merge prea repede, întregul traseu se schimbă pentru toată lumea", a spus Romero.