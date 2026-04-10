Cum l-a transformat războiul pe un bărbat de 33 de ani în cel mai bogat om din Cehia

Michal Strnad a ajuns cel mai bogat om din Cehia. FOTO: Profimedia Images

Până nu demult, Michal Strnad era aproape necunoscut chiar și în propria țară, cu atât mai puțin în afara granițelor Cehiei. La 33 de ani, directorul general și acționarul majoritar al Czechoslovak Group (CSG), unul dintre cei mai puternici producători de armament din Europa, a stat până acum departe de lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe conducerea companiei fondate de tatăl său. Însă, după listarea CSG la bursă în ianuarie, la o evaluare de aproximativ 25 de miliarde de euro, Strnad, devenit astfel cel mai bogat om din Cehia, a atras atenția asupra sa. La fel și compania sa, care are 14.000 de angajați și are peste 30 de unități de producție în lume.

Anul trecut, CSG a raportat venituri de 6,7 miliarde de euro, de 12 ori mai mari decât în 2021. Aproximativ 80% din această sumă provine din activități legate de apărare, ceea ce plasează compania în rândul primilor zece producători de armament din Europa. Și chiar și această poziție spune doar o parte din poveste. În prezent, CSG este al doilea cel mai mare producător de muniție de pe continent, după grupul german Rheinmetall. Iar Michal Strnad nu dă niciun semn că ar vrea să încetinească ritmul, scrie The Economist.

Ascensiunea CSG a fost accelerată de războiul din Ucraina. Producătorul ceh de armament a jucat un rol important în Inițiativa Cehă pentru Muniție, susținută de președintele Petr Pavel și finanțată de aliații occidentali, prin care Ucraina a primit proiectile. CSG a profitat atât de pe urma livrărilor directe către Kiev care au reprezentat 27% din totalul vânzărilor sale de anul trecut, cât și de pe urma refacerii stocurilor de muniție ale statelor europene.

În 2022, CSG a cumpărat pachetul majoritar al Fiocchi, un producător italian de muniție de calibru mic. În 2024, a preluat Kinetic Group, o companie americană din același sector. Iar luna trecută a anunțat achiziția a 49% din Hirtenberger Defence Systems, un producător austriac de proiectile de mortar.

Strnad spune „acum este momentul pentru consolidarea industriei de apărare”.

De altfel, ambițiile șefului CSG sunt uriașe. El declară deschis că vrea să transforme compania în cel mai mare producător de armament din Europa.

În decembrie, grupul a semnat un acord pe șapte ani cu Slovacia, în valoare de până la 58 de miliarde de euro, pentru livrarea de muniție către statele membre ale Uniunii Europene, în cadrul unei inițiative comune de reînarmare a blocului comunitar. Deși trei sferturi din vânzările CSG sunt realizate în Europa, Strnad vrea ca firma să continue să crească și în Statele Unite, piață care generează cea mai mare parte a restului veniturilor.

Compania are și câteva atuuri clare. Salariile din Cehia și Slovacia, unde se află cea mai mare parte a capacităților sale de producție, sunt considerabil mai mici decât în alte țări occidentale.

În ianuarie, CSG a anunțat un parteneriat de tip joint venture cu Hellenic Defence Systems, companie de stat din Grecia, pentru producția de TNT, printre altele.

Totuși, drumul spre o extindere și mai mare nu va fi lipsit de obstacole. Noi competitori din zona tehnologiei de apărare, precum Helsing, producătorul german de drone, cresc rapid și ar putea începe să atragă o parte tot mai mare din bugetele europene alocate apărării. În plus, dacă războiul din Ucraina se va încheia, cererea pentru muniție ar putea scădea semnificativ.

Între timp, Michal Strnad începe să devină o figură tot mai vizibilă și pe plan intern. CSG a ajuns principalul sponsor al echipei olimpice a Cehiei. În plus, omul de afaceri a cumpărat și clubul de fotbal Viktoria Plzen, rivalul formației AC Sparta Praga, controlată de un alt miliardar ceh, Daniel Kretinsky. Semn că Strnad nu urmărește un singur obiectiv.