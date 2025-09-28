Cum se văd din satelit sute de mii de panouri solare. Uriașele ferme întinse cât Parisul se află în deșert

28 Sep 2025

China transformă deșerturile în ferme uriașe de panouri solare pentru a reduce emisiile și a alimenta orașele cu energie. FOTO: Profimedia Images

China transformă deșerturile în ferme uriașe de panouri solare pentru a reduce emisiile și a alimenta orașele cu energie. În deșertul Kubuqi, mii de panouri albastre acoperă nisipul, reprezentând unul dintre cele mai ambițioase proiecte de energie regenerabilă din lume.

La circa 700 km de Beijing, aceste sute de mii de panouri solare reprezintă eforturile Chinei de a reduce emisiile. Președintele Xi- Jinping a anunțat recent că țara sa vizează reducerea emisiilor nete cu 7-10% până în 2035, într-un discurs susținut la un summit ONU, scrie LeDevoir.com.

Instalarea panourilor în deșert și zone aride este un element esențial al strategiei: capacitatea totală va fi de trei ori mai mare decât întreaga putere electrică a Franței, între 2022 și 2030.

Imagini din satelit arată că, în ultimii zece ani, expansiunea panourilor solare în deșert a fost foarte rapidă.

Proiectul se confruntă cu provocări

La Ordos, în deșertul Kubuqi, peste 100 km pătrați de nisip au fost acoperiți cu panouri, o suprafață egală cu cea a orașului Paris.

Totuși, proiectul se confruntă cu provocări: furtunile de nisip pot deteriora panourile, iar temperaturile ridicate le reduc eficiența. În plus, curățarea panourilor necesită multă apă, o resursă rară în aceste zone.

Pentru a rezolva problema, panourile din Kubuqi au ventilatoare automate și tehnologie bifacială care captează și lumina reflectată de nisip.

Altă problemă este distanța mare dintre deșert și centrele de consum: energia produsă aici trebuie transportată către Beijing, Tianjin sau Hebei, ceea ce poate cauza aglomerări pe liniile de transmisie.

Din acest motiv, mai multe provincii, inclusiv Mongolia, limitează aprobarea de noi proiecte.

Chang Yongfei, originar din provincia Mongolia, își amintește că înainte acolo „nu era nimic, era complet pustiu”.

El lucra anterior în industria cărbunelui, un pilon tradițional al economiei locale.