Cutremure cu magnitudinea peste 6 în Venezuela. Unul dintre seisme s-a resimțit până în Columbia și insule din Caraibe

Două seisme cu magnitudinea mai mare de 6 s-au produs miercuri seara în vestul Venezuelei, a anunţat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Unul dintre ele a fost resimţit și în Columbia şi pe unele insule din Caraibe.



Epicentrul primului cutremur - cu magnitudinea 6,2, conform USGS - a fost localizat la 24 de kilometri de Mene Grande, o localitate petrolieră dintr-o zonă slab populată din statul Zulia, în apropierea lacului Maracaibo, potrivit USGS. Potrivit agenţiei EFE, primul cutremur s-a produs la ora locală 18:21 (22:21 GMT).

? Venezuela Quake: M6.2



Rocks Zulia near Maracaibo! Felt in Caracas & Colombia, no deaths but church spire damaged.



Aftershocks loom



Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a citat cifra indicată de la Funvisis, organizaţia venezueleană pentru cercetări seismologice: "(Seismul) a fost de 5,4, dar fără daune structurale majore. Faptul că nu au existat daune structurale majore în cazul unui cutremur cu magnitudinea 5,4 - ceea ce este considerabil - se datorează calităţii construcţiilor din Venezuela", a declarat oficialul.

BREAKING: A powerful M6.2 earthquake has struck northwest Venezuela near Maracaibo, Zulia state.

•Depth: just 7.8 km (very shallow)

•230,000+ people felt strong to very strong shaking

•USGS: 10–100 deaths possible, major damage likely

Serviciul geologic al Columbiei vecine l-a descris drept un eveniment seismic internaţional, deoarece cutremurul a fost resimţit, de asemenea, în Columbia şi pe unele insule din Caraibe. Seismul a zguduit clădirile din Caracas şi Maracaibo, în special, după cum au remarcat jurnaliştii AFP şi martorii contactaţi telefonic. Nu au fost raportate imediate victime sau pagube materiale.

Al doilea cutremur, cu magnitudinea 6,3 s-a produs la o distanţă de 4 kilometri de primul, la ora 23:51 (03:51 GMT, joi), potrivit USGS. Acesta a fost resimţit în Caracas, unde clădirile s-au zgâlţâit, determinându-i pe numeroşi locuitori să-şi părăsească apartamentele, au relatat jurnaliştii AFP.

Acest seism a fost resimţit, de asemenea, în estul Columbiei, până la Bogota, conform jurnaliştilor AFP.

La graniţa cu Columbia, în oraşul Cucuta, au fost resimţite mişcări telurice puternice, ceea ce i-a speriat pe locuitori, a relatat un jurnalist AFP aflat la faţa locului.



Venezuela, ţară în care aproximativ 80% din populaţie trăieşte în zone seismice cu risc ridicat, nu a mai fost afectată de un cutremur major de la cel din Cariaco, din 1997, soldat cu 73 de morţi. În 1967, un cutremur produs în Caracas a ucis 283 de persoane, potrivit Funvisis.