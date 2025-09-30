Dacă o mașină face o manevră ilegală, dar nu are șofer, poate primi amendă? Întrebare fără răspuns după un incident în California

Polițiștii din California au tras pe dreapta un vehicul autonom care efectuase o întoarcere ilegală la semafor – fără ca nimeni să fie la volan.FOTO Getty Images

Dacă o mașină face o manevră ilegală, dar nu are șofer, poate primi amendă? - este întrebarea la care nu avut răspuns polițiștii din California, care s-au confruntat cu o situație inedită, scrie The Guardian.

Incidentul s-a produs în timpul unei operațiuni de combatere a condusului sub influența alcoolului în orașul San Bruno, când agenții au tras pe dreapta un vehicul autonom care efectuase o întoarcere ilegală la semafor – fără ca nimeni să fie la volan.

În imaginile postate sâmbătă de departamentul de poliție din San Bruno apare un agent care privește în interiorul unei mașini Waymo, compania care operează cele mai populare vehicule autonome de transport din zona golfului San Francisco.

„Pentru că nu exista un șofer uman, nu s-a putut emite o amendă – carnetele noastre de contravenții nu au o căsuță pentru «robot»”, a precizat poliția într-o postare pe rețelele sociale. Autoritățile au transmis că au notificat compania Waymo despre incident, adăugând că „sperăm că o reprogramare va împiedica vehiculul să mai facă astfel de manevre ilegale”.

Într-un comunicat, compania Waymo a declarat că sistemul său autonom de conducere, Waymo Driver, „este conceput pentru a respecta regulile de circulație”. „Investigăm această situație și rămânem dedicați îmbunătățirii siguranței rutiere prin experiența și cunoștințele acumulate continuu”, se arată în declarația transmisă The Guardian.

În prezent, legea din California nu permite sancționarea directă a vehiculelor fără șofer, dar acest lucru se va schimba începând cu iulie 2026, când va intra în vigoare o lege semnată anul trecut de guvernatorul Gavin Newsom. Noua legislație le va permite polițiștilor să emită o „notificare de neconformitate” în cazul în care un vehicul autonom încalcă regulile de circulație. De asemenea, companiile vor fi obligate să creeze o linie telefonică de urgență destinată intervenției rapide a serviciilor de prim ajutor.

Legea a fost inițiată de parlamentarul Phil Ting din San Francisco, pe fondul mai multor incidente în care vehicule autonome au blocat traficul, au târât un pieton, au împiedicat intervenția pompierilor sau au intrat în zone cu infracțiuni în desfășurare. Noile reguli vor permite echipelor de intervenție să solicite companiilor să mute vehiculele autonome dintr-o zonă periculoasă, iar acestea vor avea la dispoziție două minute pentru a-și redirecționa mașinile.

Departamentul de poliție din San Bruno a răspuns criticilor potrivit cărora ofițerii ar fi fost prea îngăduitori, subliniind că „există deja legislație în lucru care va permite agenților să emită notificări companiilor”.

Vehiculele Waymo, lansate în 2009 ca proiect în cadrul laboratorului de cercetare Google X, funcționează pe baza unor camere și senzori externi. Cu toate acestea, compania s-a confruntat cu mai multe probleme în trecut. La începutul acestui an, Waymo a retras peste 1.200 de vehicule din cauza unei erori de software care provoca coliziuni cu lanțuri, porți și alte obstacole fixe de pe carosabil. De asemenea, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) a lansat o investigație anul trecut, după ce a primit 22 de rapoarte privind manevre greșite ale vehiculelor Waymo sau posibile încălcări ale regulilor de siguranță rutieră.