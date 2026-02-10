Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta

Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu, ca o măsură pentru a proteja fauna locală fără a afecta siguranța publică. Astfel, în Gladsaxe, un oraș de lângă Copenhaga, au fost instalate lămpi stradale cu LED roșu pe artere importante, iar inițiativa este prezentată ca un model care poate fi aplicat în toat orașele din lume care încearcă să reducă impactul iluminatului artificial asupra mediului.

Schimbarea are la bază cercetări științifice și se înscrie în direcția eforturilor globale de sustenabilitate. În acest context, nu este doar o modificare de culoare a iluminatului, ci o regândire a modului în care orașele își pot adapta infrastructura pentru a atinge obiective de mediu, a proteja ecosistemele locale și a gestiona provocările tot mai mari ale dezvoltării urbane, scrie indiandefencereview.com.

Reducerea poluării luminoase pentru protejarea faunei

În cele mai multe zone urbane, lumina artificială are rolul principal de a crește siguranța și vizibilitatea pentru pietoni și șoferi.

Totuși, tot mai multe dovezi indică faptul că sistemele clasice de iluminat pot perturba ecosistemele naturale. Specii precum liliecii, care se bazează pe ecolocație pentru orientare și hrănire, sunt deosebit de vulnerabile la lumina artificială. Studiile arată că luminile cu lungime de undă scurtă le pot modifica comportamentul, duc la schimbări ale rutelor de migrație și la dereglarea ciclurilor de hrănire. În schimb, iluminatul din spectrul roșu ar avea un impact minim asupra activității liliecilor.

În Gladsaxe, decizia de a înlocui luminile albe standard cu LED-uri roșii de-a lungul șoselei Frederiksborgvej, aflată în apropierea unei colonii de lilieci, are scopul de a proteja două specii de liliac. Autoritățile invocă faptul că lumina roșie interferează mai puțin cu speciile nocturne.

Proiectul din Gladsaxe a devenit o componentă importantă a strategiei mai largi de sustenabilitate a Danemarcei, legând dezvoltarea urbană de responsabilitatea față de mediu.

Introducerea iluminatului roșu în Gladsaxe face parte din programul finanțat de UE „Lighting Metropolis – Green Mobility”, care implică și orașe din Danemarca și Suedia.

Sursele de lumină cu LED-uri roșii sunt eficiente energetic, reduc consumul de electricitate comparativ cu sisteme mai vechi, au nevoie de mai puțină mentenanță și pot integra tehnologii de iluminat inteligent, care ajustează intensitatea în funcție de date în timp real, crescând suplimentar eficiența energetică.

Inițiativa din Gladsaxe este prezentată ca un precedent pentru alte orașe care vor să construiască medii urbane mai sustenabile. Demersul nu vizează doar consumul de energie, ci scoate în evidență și posibilitatea ca planificarea urbană să fie armonizată cu conservarea mediului.

Semnal vizual și rolul iluminatului roșu

Dincolo de beneficiile ecologice, luminile roșii au și o funcție simbolică: devin un semn vizual pentru zonele unde dezvoltarea urbană se intersectează cu protecția faunei.

În Gladsaxe, iluminatul roșu este gândit să le amintească locuitorilor și celor care tranzitează zona că aceste spații sunt habitat pentru specii vulnerabile și trebuie tratate cu respect.

Această abordare de design nu ține doar de funcționalitate, ci și de conștientizare publică. Pe fondul creșterii preocupărilor de mediu, proiectul din Gladsaxe este indicat ca un posibil model pentru alte municipalității.

Deși reacțiile inițiale la noul sistem au fost, în general, pozitive, eficiența proiectului va depinde de monitorizare și cercetare continuă. Autoritățile locale intenționează să publice date actualizate în lunile următoare, pentru a vedea dacă schimbarea produce efecte durabile și favorabile asupra faunei locale.