De ce planurile pentru cea mai mare fermă solară din Europa s-ar putea să nu se concretizeze niciodată

Planurile pentru construirea a ceea ce ar putea deveni cel mai mare parc solar din Europa au intrat într-o zonă de incertitudine, după luni de analiză și dezbateri. În multe zone din Europa, extinderea turbinelor eoliene și a panourilor solare în spațiile verzi provoacă reacții împărțite, scrie Euronews.

Argumentele în favoarea energiei regenerabile par mai puternice ca oricând, în contextul în care războiul cu Iranul continuă să împingă în sus prețurile petrolului și gazelor. O analiză recentă arată că energia solară, considerată cea mai ieftină formă de energie curată, a ajutat Europa să economisească luna trecută 3 miliarde de euro, reducând dependența de importurile de combustibili fosili.

Cu toate acestea, dezvoltarea infrastructurii pentru energie regenerabilă a devenit tot mai controversată.

Planul ambițios pentru cel mai mare parc solar din Europa

Proiectul Botley West Solar Farm, prezentat pentru prima dată în septembrie 2022, are ca obiectiv conectarea la rețeaua electrică până în toamna anului 2029.

Situat în comitatul Oxfordshire, în Anglia, parcul ar putea produce 840 de megawați de energie curată, suficient pentru alimentarea a aproximativ 330.000 de locuințe. Acest volum ar reprezenta 1,2% din ținta Marii Britanii privind capacitatea solară până în 2035.

Photovolt Development Partners, compania care dezvoltă proiectul estimat la 800 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 916,43 milioane de euro, susține că investiția va contribui la reducerea emisiilor de carbon și la întărirea securității energetice a țării.

Deși compania promite un câștig net de biodiversitate de cel puțin 70%, locuitorii din zonă au cerut reducerea dimensiunii proiectului, invocând efectele pe care acesta le-ar putea avea asupra mediului natural.

Ian Hudspeth, fost lider al Consiliului Județean Oxfordshire și locuitor al uneia dintre zonele incluse în plan, spune că proiectul ar transforma peisajul rural într-un „ocean de sticlă și oțel”.

Între timp, a fost creat și un grup de campanie împotriva proiectului. Organizația Stop Botley West susține că instalarea unui număr atât de mare de panouri solare ar putea afecta producția agricolă din zonă și că actualele planuri se apropie prea mult de Palatul Blenheim, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Grupul afirmă, de asemenea, că proiectul ar putea duce la pierderea habitatelor pentru animale sălbatice, la creșterea riscului de inundații și la un impact vizual „fără precedent” asupra regiunii.

Nick Eyre, de la Institutul pentru Schimbări de Mediu al Universității Oxford, consideră însă că multe dintre temerile legate de impactul asupra producției alimentare sunt „mult exagerate”.

„Putem produce hrană mult mai eficient, știm cum să facem acest lucru”, a declarat el pentru BBC. „Ca să punem lucrurile în perspectivă, 1% din suprafața Marii Britanii este ocupată de terenuri de golf. Nu aud pe nimeni spunând că terenurile de golf reprezintă o amenințare pentru securitatea alimentară.”

Va continua proiectul Botley West?

În februarie, inspectorii de planificare au trimis un raport privind proiectul Botley West ministrului britanic al Energiei, Ed Miliband. Conform legislației britanice, o decizie trebuia anunțată în termen de trei luni, adică până la 10 mai, dacă nu era stabilit un nou termen.

Guvernul britanic a confirmat însă că decizia privind parcul solar va fi amânată cu patru luni, până la 10 septembrie.

„Această amânare permite departamentului meu să solicite informații suplimentare de la solicitant și oferă suficient timp pentru ca aceste informații să fie analizate și de celelalte părți interesate”, a declarat Martin McCluskey, ministrul pentru consumatorii de energie.

El a subliniat că stabilirea unui nou termen-limită nu înseamnă că proiectul va fi aprobat sau respins, ci doar că analiza continuă.

La rândul său, profesorul Alex Roger, președintele Stop Botley West, a salutat decizia autorităților. El a spus că este binevenită solicitarea de informații suplimentare din partea dezvoltatorului și acordarea unui termen suficient pentru ca grupurile interesate, inclusiv comunitatea Stop Botley West, să poată analiza documentele.