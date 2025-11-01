Declarația ciudată făcută de un român condamnat pentru a 24-a oară în Austria, făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc”

Un român de 49 de ani, recidivist notoriu, a fost condamnat din nou la închisoare în Austria, după o serie de spargeri comise în mai multe imobile din landul Vorarlberg. Este a 24-a condamnare dintr-un șir impresionant de infracțiuni, care i-au adus deja peste 26 de ani petrecuți după gratii, potrivit krone.at.
Vineri, Tribunalul Regional din Feldkirch l-a condamnat la trei ani de închisoare, după ce bărbatul a recunoscut că a spart mai multe boxe de subsol din localitatea Hard, de unde a furat diverse bunuri – inclusiv un e-bike, șase perechi de pantofi, 15 doze de Red Bull și două sticle de șampanie. Prejudiciul total s-a ridicat la aproximativ 5.550 de euro.
Potrivit anchetatorilor, în timpul unuia dintre jafuri, bărbatul s-ar fi oprit pentru a consuma băuturile găsite în beci și a adormit acolo, fiind descoperit ulterior de poliție. În fața instanței, el și-a recunoscut vina și a pus totul pe seama problemelor sale cu alcoolul.
„Îmi pare rău pentru ce am făcut. Am grave probleme cu băutura”, a spus românul în sala de judecată, primind verdictul cu calm.
Judecătorul Alexander Wehinger l-a găsit vinovat de furt calificat în formă repetată și a dispus, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și plata unei sume echivalente cu prejudiciul produs.
„Iubesc Germania. Acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii”
După pronunțarea sentinței, inculpatul a surprins sala cu o declarație bizară de dragoste pentru Germania, unde, spune el, a fost închis de mai multe ori.
„Când voi fi eliberat, mă întorc în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii”, a spus el, zâmbind.
În mod neașteptat, bărbatul le-a mulțumit judecătorului și procurorului pentru verdict și a precizat că nu dorește eliberare condiționată, intenționând să-și ispășească întreaga pedeapsă.
Sentința nu este încă definitivă.