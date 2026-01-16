Descoperire arheologică bizară: Un sat antic necunoscut a fost găsit în timp ce se pregătea construcția a 2 parcuri eoliene, în Anglia

Arheologii au descoperit un sat medieval lângă Friston, în Anglia. Sursa foto: MOLA-Wessex Archaeology

Arheologii din Anglia au descoperit rămășițele unei așezări medievale necunoscute până acum, care pare să fi fost abandonată în urmă cu sute de ani. O echipă formată din 90 de cercetători de la Wessex Archaeology și Museum of London Archaeology a scos la iveală satul antic în apropiere de Friston, un mic oraș din East Suffolk, situat la aproximativ 160 de kilometri nord-est de Londra.

Aceștia efectuau săpături arheologice în numele companiei ScottishPower Renewables, care se pregătește să construiască două noi parcuri eoliene offshore în zonă.

Un „întreg peisaj antic”

Săpăturile au dezvăluit un „întreg peisaj antic”, care se întinde pe aproape 60 de acri, potrivit unui comunicat.

Cercetătorii au identificat urmele unor gropi de stâlpi care susțineau clădiri din lemn de până la 19 metri lungime și 6 metri lățime. Aceste case lungi din lemn erau folosite probabil pentru locuit și dormit, dar serveau și drept spații de adunare pentru mica comunitate, având vetre centrale pentru gătit și încălzire. Se pare că locuitorii au părăsit așezarea în secolul al XIV-lea.

Deși clădirile din lemn s-au degradat în timp, un element al satului medieval a supraviețuit până în prezent. O potecă modernă este „perfect aliniată” cu vechile construcții, ceea ce sugerează că traseul ar fi fost folosit timp de secole, a declarat Matthew Ginnever, manager principal de proiect, pentru Fox News Digital.

Amplasarea potecii a fost „o descoperire entuziasmantă pentru echipă, odată ce așezarea a început să prindă contur”, a adăugat acesta.

Artefacte antice din Epoca de Piatră și Epoca Bronzului

Pe lângă vestigiile satului, cercetătorii au descoperit numeroase artefacte. Printre acestea se numără unelte din Epoca de Piatră, inclusiv un cap de topor „frumos lucrat”, care pare să fi fost folosit la prelucrarea lemnului, curățarea terenului și, posibil, la tranșare.

Echipa a găsit și un vârf de săgeată din silex, complet, datat între 4.000 și 6.000 de ani vechime. Deși obiectul este mic, arheologii s-au arătat încântați de descoperire, deoarece vârfurile de săgeată din silex sunt foarte fragile și se sparg ușor.

De asemenea, au fost scoase la iveală fragmente de ceramică aparținând culturii Beaker, cunoscută pentru vasele sale distinctive, în formă de clopot, din Epoca Bronzului.

Echipa sapă și într-o altă zonă, mai aproape de coastă, în apropierea comunității moderne Sizewell. Acolo, cercetătorii au descoperit cuptoare medievale, care erau probabil folosite pentru producerea ceramicii, a vaselor de lut sau a varului.

„Aceste situri au fost întotdeauna rurale, dar nu au fost deloc izolate”, a declarat Ginnever.

Arheologii ar putea face noi descoperiri pe măsură ce lucrările continuă. Ei au sarcina de a excava întregul coridor terestru pentru cablurile proiectelor, care se întinde de la coastă până la o stație de transformare din apropiere de Friston, potrivit BBC.

După finalizarea săpăturilor, cercetătorii se vor concentra pe analizarea descoperirilor. Aceștia speră să afle mai multe despre satul medieval, inclusiv perioada exactă de locuire și motivele abandonării sale.

„Sperăm să putem împărtăși mai multe informații în viitor”, a declarat Ginnever.