Descoperire arheologică „extraordinară” cu radarul 3D, într-un sit neolitic din Scoția. Autoritățile vor să țină secret ce au găsit

3 minute de citit Publicat la 15:40 27 Noi 2025 Modificat la 15:40 27 Noi 2025

Ness of Brodgar, complex arheologic neolitic din Orkney, Scoția. Sursa foto: Friends of the Ness of Brodgar

Arheologii urmează să reia săpăturile la Ness of Brodgar, un complex arheologic neolitic din Orkney, Scoția, după ce tehnologia radar 3D a condus la o „descoperire extraordinară”, potrivit BBC. Echipa de la Ness nu vrea, însă, să dezvăluie ce cred ei că ar fi descoperirea până când nu avansează săpăturile. Dar spun că este ceva fără precedent — și s-ar putea să nici nu fie neolitic.

Ness of Brodgar — o fâșie de teren dintre două lacuri — a fost scena a 20 de ani de excavații până când lucrările s-au încheiat oficial în 2024.

Săpăturile au scos la iveală 40 de structuri care alcătuiesc un grup de clădiri ce arată că a fost o așezare semnificativă în Orkney preistoric.

› Vezi galeria foto ‹

„Total diferită de orice am descoperit până acum”

Cu toate acestea, o fază de lucru ulterioară folosind radar cu penetrare în sol (GPR) a fost realizată în această vară — producând pentru prima dată imagini tridimensionale ale întregului sit.

Studiul științific a generat o descoperire neașteptată pe care echipa o descrie ca fiind „total diferită de orice am descoperit până acum”.

Singurul indiciu din partea echipei de excavație este că Ness este un loc care „poate fi recunoscut ca fiind definit prin linii drepte și forme rectangulare, de la arhitectură până la artă”.

Arheologul Nick Card — care a lucrat la săpături din 2004 și care se va întoarce pentru cea mai recentă lucrare — a declarat la programul de radio al BBC Radio Scotland Breakfast:

„Credem că este atât de neobișnuit încât ar putea adăuga un nou capitol în istoria Ness‑ului. Este într-o parte a sitului unde nu pare să existe arheologie adâncă, deci nu e ca și cum ne-am duce într-o altă perioadă de 20 de ani de excavații. Arheologia care va fi dezgropată va fi destul de diferită. Nu vă așteptați la clădiri neolitice tridimensionale. Posibil să nu fie neolitic, cred probabil că este ulterior, dar ar putea fi contemporan.”

Ce ce este situl Ness special

Ness se află chiar sud‑est de Ring of Brodgar, cercul de pietre neolitic care poate fi considerat versiunea Orcadiană a Stonehenge.

Situl are o importanță deosebită: structurile deja descoperite pe cele aproximativ trei hectare au fost construite în valuri între aproximativ 3.500 î.Hr. și 2.400 î.Hr.

Cea mai recentă lucrare a fost posibilă din nou datorită finanțării de la Time Team, pentru un nou program pe care îl vor realiza anul viitor.

Potrivit lui Nick Card, va implica o „intervenție‑cheie” pentru a deschide o mică tranșee și a investiga „această anomalie”. El a adăugat: „Am spus întotdeauna că, când închidem tranșeele, asta a fost sfârșitul lucrărilor pe teren. Dar vara trecută am efectuat mai multe tipuri de geofizică și ceea ce a apărut este ceva cu adevărat extraordinar.

Aceasta a fost prima dată când această formă particulară de GPR a fost folosită în Scoția.

Rezultatele preliminare sunt pur și simplu uimitoare, dar trebuie să fie analizate mai în detaliu.

Toate acestea trebuie apoi puse cap la cap și vom crea modele 3D ale sitului care ne vor oferi o înțelegere mult mai bună a dezvoltării Ness‑ului.”

Noua săpătură va fi deschisă publicului timp de patru săptămâni în iulie 2026. Dar clădirile care fuseseră prezentate înainte de 2024 vor rămâne acoperite pentru motive de conservare.