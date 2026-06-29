Descoperire arheologică impresionantă: Un mozaic antic, care schimbă ce știam despre simbolurile iubirii, a fost găsit intact în Turcia

3 minute de citit Publicat la 13:31 29 Iun 2026 Modificat la 13:31 29 Iun 2026

Mozaicul antic descoperit de arheologi în Turcia schimbă ceea ce știm despre simbolurile iubirii. Sursa foto: Hepta

Un mozaic vechi de aproximativ 1.500 de ani, descoperit în orașul antic Smyrna, în actualul Izmir din vestul Turciei, oferă noi indicii despre credințele și simbolurile folosite de oamenii din Antichitatea târzie. Motivele geometrice și vegetale care împodobesc podeaua nu aveau doar un rol decorativ, ci transmiteau mesaje despre iubire, loialitate, sfințenie, protecție și prosperitate, spun arheologii, potrivit Anatolian Archeology.

Descoperirea a fost făcută în așa-numita „Camera Mozaicului”, identificată anul trecut pe Strada de Nord din Agora orașului antic Smyrna. Cercetările continuă în cadrul proiectului „Heritage for the Future”, coordonat de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia.

Podea din panouri dodecagonale cu model complex

Mozaicul, descoperit în timpul unor lucrări de infrastructură în situl arheologic, măsoară aproximativ 5 metri lungime și 2,5 metri lățime. Podeaua este alcătuită din panouri dodecagonale (cu 12 laturi) îmbinate într-un model complex, completate de triunghiuri, pătrate și alte forme geometrice elaborate.

Printre cele mai spectaculoase elemente se află o frunză de iederă în formă de inimă, alături de alte motive vegetale și simboluri considerate încărcate de semnificații spirituale.

Potrivit profesorului Akın Ersoy, coordonatorul săpăturilor și cadru didactic la Universitatea Izmir Katip Çelebi, anul trecut a fost descoperită doar o parte a mozaicului. Campania arheologică din acest an a permis dezvelirea întregii încăperi, precum și a unui spațiu alăturat, iar cercetătorii au identificat inclusiv urmele zidurilor care delimitau construcția.

Analizele arată că mozaicul datează din perioada cuprinsă între secolele al IV-lea și al VI-lea d.Hr., când Smyrna era unul dintre cele mai importante centre urbane din regiune.

Simboluri cu înțelesuri ascunse

Arheologii spun că modelele de pe podea nu reprezintă simple elemente decorative. Fiecare motiv transmitea un mesaj pe care locuitorii epocii îl înțelegeau.

Frunza de iederă în formă de inimă este unul dintre cele mai interesante exemple. Deși astăzi forma inimii este asociată aproape automat cu iubirea romantică, profesorul Ersoy explică faptul că această interpretare a apărut mult mai târziu, în perioada Renașterii.

În Antichitate, iedera simboliza mai ales loialitatea și fidelitatea, deoarece planta se agață puternic de copaci și de ziduri, rămânând fixată de acestea.

Mozaicul mai conține și „Nodul lui Solomon”, un simbol întâlnit frecvent în arta antică și medievală, interpretat ca semn al înțelepciunii și al protecției. Alte motive reprezintă frunze de laur, asociate cu sfințenia și victoria spirituală, precum și un model asemănător unui trifoi cu patru foi, considerat simbol al credinței, iubirii și belșugului.

Potrivit cercetătorilor, această combinație de motive geometrice și botanice arată cât de importante erau simbolurile religioase, protectoare și chiar superstițiile în viața comunităților din Antichitatea târzie, tradiții care au continuat să influențeze cultura timp de secole.

O podea antică păstrată aproape intactă

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât mozaicul s-a păstrat într-o stare remarcabilă, în ciuda faptului că zona a fost reutilizată la aproximativ 1.500 de ani după construirea sa.

Arheologii au găsit urme ale unei clădiri ridicate în perioada otomană, în secolul al XIX-lea, chiar deasupra mozaicului. Cu toate acestea, podeaua antică nu a fost afectată semnificativ.

Mai mult, în timpul săpăturilor au fost descoperite obiecte din perioada otomană târzie și de la începutul Republicii Turcia, printre care saci, vase și recipiente din lut, ceea ce arată că spațiul a fost folosit din nou după mai bine de un mileniu.

Profesorul Ersoy consideră că deteriorările reduse ale mozaicului sugerează că locuitorii din perioada otomană au fost conștienți de existența acestuia și au încercat, într-o anumită măsură, să îl protejeze.

Smyrna, unul dintre marile centre ale lumii antice

Specialiștii subliniază că descoperirea unor mozaicuri în Smyrna nu este neobișnuită, deoarece orașul a fost unul dintre cele mai importante centre de artă, filozofie și viață urbană în perioadele elenistică și romană.

Cu toate acestea, găsirea unei podele atât de bine conservate chiar în centrul vechiului oraș reprezintă o descoperire deosebit de valoroasă, care oferă informații noi despre viața cotidiană, credințele și simbolurile unei comunități ce a trăit în urmă cu aproximativ un mileniu și jumătate.