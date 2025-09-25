Descoperire arheologică „monumentală”: Un dolmen antic plin cu artefacte preistorice a fost găsit sub un tumul, în Andaluzia

Dolmen de 5.000 de ani, care conține artefacte preistorice, descoperit în Andaluzia, Spania. Sursa foto: Universidad de Cadiz

Arheologii din Spania au descoperit un monument preistoric de piatră, vechi de 5.000 de ani, care conține mai multe morminte și o serie de obiecte funerare, inclusiv arme.

Aceste monumente preistorice din piatră, cunoscute sub numele de dolmene, se întâlnesc frecvent în țări europene precum Spania, Franța sau Regatul Unit – un exemplu fiind Piatra lui Arthur din Anglia, veche de 5.700 de ani. De obicei, dolmenele sunt formate din pereți din piatră și acoperișuri masive tot din piatră.

Dolmenul recent descoperit, scos la lumină în regiunea autonomă Andaluzia, din sudul Spaniei, este „una dintre cele mai monumentale și mai bine conservate structuri funerare din Andaluzia”, au declarat cercetătorii într-un comunicat.

„Întregul dolmen era acoperit cu plăci orizontale mari din piatră”

Dolmenul are o lungime de 13 metri, iar pereții săi sunt formați din plăci verticale de piatră de 2 metri înălțime, numite ortostați.

„Întregul dolmen era acoperit cu plăci orizontale mari din piatră, iar peste această acoperire se afla un tumul (n.r. un morman artificial) din nisip și pietricele”, a explicat Eduardo Vijande Vila, conferențiar în preistorie la Universitatea din Cádiz și co-director al săpăturilor, într-un e-mail pentru Live Science.

Monumentul de piatră a fost găsit în apropierea orașului Teba și a fost excavat treptat, de-a lungul a patru sezoane arheologice, conform comunicatului.

Au fost descoperite mai multe osuare (mici morminte ce conțin oase umane), ceea ce sugerează că dolmenul a fost folosit drept mormânt colectiv pentru mai multe persoane, a spus Vijande Vila. Lângă acestea au fost găsite și obiecte funerare, precum scoici, piese din fildeș, vârfuri de săgeți și o halebardă – o armă cu formă de suliță, având un topor atașat la capăt.

Scoicile descoperite indică existența unor schimburi comerciale, a remarcat echipa de cercetare.

„Prezența scoicilor într-o zonă din interiorul țării reflectă importanța mării ca element de prestigiu și existența unor rețele de schimb pe distanțe lungi”, a declarat profesorul de preistorie Juan Jesús Cantillo, de la Universitatea din Cádiz.

La ce se foloseau dolmenele

Dolmenele au fost utilizate în diverse perioade și în multe regiuni ale lumii, având de obicei rol de morminte. Este posibil însă ca ele să fi avut și alte funcții – ritualice sau chiar locative – și uneori erau aliniate cu evenimente solare, precum solstițiul de vară. Vijande Vila a mai adăugat că dolmenele ar fi putut servi și ca repere teritoriale și simboluri ale proprietății asupra pământului – un aspect important în societățile agrare.

Spania are un număr impresionant de dolmene preistorice. Un exemplu celebru este Dolmenul de la Guadalperal, vechi de aproximativ 7.000 de ani, care cuprinde circa 150 de pietre verticale și ar fi putut fi folosit în scopuri ritualice. Astăzi se află sub apă, dar devine vizibil în perioadele de secetă.

Cercetările asupra dolmenului recent descoperit și a rămășițelor sale sunt încă în desfășurare.